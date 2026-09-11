"Quería que me sacaran tarjeta amarilla": Pablo Repetto tras la goleada de Santa Fe

Tras la contundente victoria de Independiente Santa Fe 5-0 vs. Deportivo Pasto, el entrenador 'cardenal' Pablo Repetto brindó una curiosa declaración durante la rueda de prensa una vez finalizado el partido; cuando el juez central, Ferney Ossa, decretó el final del juego, el entrenador le hizo fuertes reclamos a pesar de haber ganado, causando la inquietud en los hinchas presentes en el estadio.

El partido válido por la fecha 18, la penúltima del todos contra todos, definió la clasificación de Santa Fe a los cuadrangulares finales y le permitirá afrontar el último partido, que será vs. Inter de Bogotá, con mayor tranquilidad y pensando en las finales.

Pablo Repetto explicó el motivo de los reclamos al juez central

Pablo Repetto asistió a la conferencia de prensa postpartido acompañado del portero Andrés Mosquera Marmolejo y, tras ser consultado por los reclamos del final del partido, la respuesta causó risa incluso en su propio jugador: "Te voy a decir la verdad, tenía cuatro amarillas y quería que me sacaran la quinta", respondió el entrenador 'cardenal' y añadió que el árbitro finalmente no se la mostró.

Además, Repetto argumentó que es algo que hacen los jugadores normalmente y que esta vez quería ser él quien completara las cinco tarjetas amarillas para poder cumplir la sanción en el último partido de la fase regular y llegar a los cuadrangulares finales totalmente limpio y sin riesgo de perderse algún partido.

De este modo, el entrenador continúa con las cuatro amarillas y, en caso de ver una más, no podrá estar disponible en alguno de los partidos definitivos de los cuadrangulares finales.

Santa Fe confirmó la clasificación a cuadrangulares finales

Con la contundente goleada del pasado domingo en El Campín, Independiente Santa Fe llegó a los 31 puntos y ratificó su presencia en los cuadrangulares finales, donde también ya están clasificados Atlético Nacional, América, Deportivo Cali, Bucaramanga y Medellín; en la última fecha, Millonarios, Once Caldas, Tolima, Cúcuta y Águilas buscarán los dos últimos cupos a la fiesta de fin de año.