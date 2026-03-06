Candidata Claudia Cabrera reveló atroces detalles del crimen de su hermano a dos días de las elecciones

Un consejo de seguridad se realiza en el municipio de Policarpa, Nariño, para avanzar en la investigación del asesinato de José Cabrera, hermano de la candidata a la Cámara de Representantes Claudia Cabrera, del partido de la U.

El crimen ocurrió en zona rural a pocos días de las elecciones legislativas, en un hecho que agrega tensión al proceso electoral en la región.

Tres cuerpos fueron encontrados sin vida en zona rural del municipio, en un hecho que podría ser considerado como un caso de violencia política.

Candidata Claudia Cabrera reveló detalles del crimen de su hermano

De acuerdo con la versión de la candidata, su hermano habría sido asesinado de múltiples disparos después de ser separado de su esposa cuando se trasladaba de su lugar de trabajo a su vivienda entre Restrepo y la vereda La Vega.

En ese momento mi hermano estaba trabajando en su finca, se iba con su esposa, sus hijos para el pueblo y en un retén lo paran, se le sube a la moto un tipo de estos con otros tipos armados, fuertemente armados, y se lo llevan.

La candidata denunció que este es el segundo hermano que pierde por hechos de violencia.

Han sido hechos históricos y sistemáticos de violencia que han practicado y el asesinato de mis hermanos, las amenazas contra mi familia.

Explicó que sujetos armados interceptaron a José Cabrera y lo llevaron a la fuerza, para posteriormente abandonar su cuerpo junto a otros dos hombres en el mismo municipio.

RELACIONADO Asesinan en Nariño a hermano de la candidata a la Cámara Claudia Cabrera

Claudia Cabrera denunció no tener esquema de seguridad pese a asignación

A pesar de las amenazas previas y la gravedad de la situación, la candidata denunció que ninguna autoridad se ha comunicado con ella para garantizar su protección:

"No tengo esquema de protección hasta el momento, siendo una candidata a dos días de las elecciones de Cámara y Senado y hasta el momento no cuento con un esquema de protección”.

El gobernador de Nariño manifestó ayer que se redoblará el esquema de seguridad para la candidata con escoltas y una camioneta blindada. Sin embargo, Cabrera aseguró que hasta el momento no ha recibido comunicación oficial ni implementación de medidas de protección por parte de las autoridades competentes.

El consejo de seguridad busca establecer los detalles exactos de lo ocurrido y definir estrategias para garantizar la seguridad durante el proceso electoral.