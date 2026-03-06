CANAL RCN
Colombia Video

Asesinan a sangre fría al hermano de la candidata a la Cámara, Claudia Barrera, en Policarpa, Nariño

El ataque se registró dos días antes de las elecciones en Policarpa. El ataque dejó tres víctimas en medio de creciente violencia electoral en los territorios.

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
08:21 a. m.
A solo dos días de las elecciones legislativas, la violencia electoral cobra una nueva víctima en Policarpa, en el departamento de Nariño. En las últimas horas fue asesinado el hermano de la candidata a la Cámara de Representantes por el partido de la U, Claudia Cabrera.

El cruel ataque fue perpetrado en Policarpa donde asesinos acabaron con la vida de tres personas, entre ellos el hermano de la aspirante al Congreso.

Este caso se suma a una serie de incidentes violentos que han marcado el proceso electoral en diferentes territorios colombianos.

Claudia Cabrera habló del vil asesinato de su hermano a dos días de las elecciones

Poco después de confirmarse la noticia de la muerte de su hermano, la candidata a la Cámara se pronunció a través de un comunicado.

Hoy intento hablar en medio del dolor más profundo que puede sentir una familia. Mi hermano fue asesinado. Nos arrebataron su vida de manera violenta, injusta y cobarde.

Las autoridades investigan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió la masacre en la que fue asesinado el hermano de la candidata a tan solo horas de llevarse a cabo los comicios en los que participará.

Investigan asesinato del hermano de candidata como violencia política

El partido de la U emitió un pronunciamiento oficial rechazando el crimen y alertando sobre la situación de seguridad que enfrentan los candidatos en el país:

Manifestamos que este crimen no es un hecho aislado. Es una grave señal del deterioro de la seguridad en varias regiones del país y del riesgo real que hoy enfrentan quienes ejercen la actividad política.

Las autoridades investigan la relación del triple homicidio con los reportes de violencia política que incluyen ataques, amenazas, denuncias, intimidaciones y asesinatos que han generado preocupación entre candidatos, partidos políticos y autoridades electorales sobre las garantías de seguridad para el desarrollo de las elecciones.

Tras conocerse el ataque, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad en el que se anunciaron medidas para reforzar la protección de la candidata Cabrera, con la asignación de un vehículo blindado y dos personas de seguridad que acompañarán a la aspirante durante el resto de la campaña electoral.

