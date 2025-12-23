Rescatan a 3 niños abandonados en Medellín: estaban solos en casa con la estufa encendida

Las autoridades de Medellín rescataron a tres niños de 2, 5 y 6 años que fueron abandonados en su vivienda del barrio La Aurora de Robledo, en el occidente de la ciudad.

Los menores, que se encontraban solos en el balcón de su casa, intentaron preparar crispetas sin supervisión adulta, provocando una situación que pudo terminar en tragedia.

Cuando la Policía ingresó a la vivienda, los agentes detectaron inmediatamente un fuerte olor a quemado. Según el reporte oficial, se evidenció que los menores de edad habían hecho crispetas sin supervisión.

“Se evidenció que los menores de edad habían hecho crispetas, solos y sin ninguna supervisión, que había un alto riesgo no solamente de quemaduras, sino de afectaciones graves”, indicó Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.

Tras el hallazgo, las autoridades intentaron contactar a los padres de los niños mediante varias llamadas telefónicas, pero estos nunca se presentaron en el lugar.

Ante esta situación, los tres menores fueron puestos bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de garantizar los derechos de la niñez en Colombia.

Autoridades hacen llamado a padres de familia para evitar dejar solos a menores de edad

"Es un llamado a padres, madres y cuidadores para que no dejen solos a los menores de edad, eviten situaciones de riesgo en el hogar y mantengan una supervisión permanente, especialmente cuando hay elementos peligrosos como estufas, balcones, conexiones eléctricas”, añadió el general William Castaño, comandante de la Policía del Valle de Aburrá.

Esta situación no es ajena, según información, en menos de dos semanas se han registrado en Medellín dos casos de menores abandonados en sus propias viviendas.