Tres niños intoxicados con pólvora en Barranquilla: este es su estado de salud

Se encienden las alarmas en Barranquilla por eso uso de pólvora en niños. En la celebración del Día de Velitas, tres menores resultaron intoxicados por la manipulación de fuegos pirotécnicos.

Los niños de 1, 8 y 10 años resultaron afectados, con complejos síntomas de intoxicación por la manipulación de pólvora, una situación que puso en riesgo sus vidas; por esta razón, las autoridades advirtieron que padres que permitan el uso de pólvora a menores podrían perder la patria potestad de sus hijos.

Frente a este panorama, la Alcaldía de Barranquilla mantiene activa una recompensa de hasta $2.000.000 para quienes suministren información que permita identificar los puntos de venta ilegal de pólvora en la ciudad.

¿Cuál es el estado de salud de los tres niños intoxicados con pólvora?

Tras confirmarse tres casos de menores intoxicados por manipulación de pólvora, se conoció que están recibiendo atención médica y se recuperan de manera favorable en centros asistenciales de los barrios El Bosque, La Manga y Barranquilla.

En lo que va corrido de diciembre, el país registra 333 personas quemadas con pólvora, de las cuales 15 corresponden al departamento del Atlántico y 11 específicamente a Barranquilla, cifras que preocupan cuando aún faltan tres semanas para terminar el año y dos de los días más importantes de las festividades decembrinas.

Las graves sanciones para padres que entreguen pólvora a menores

El jefe de Seguridad Ciudadana de Barranquilla, Yesid Turbay, explicó que los padres o adultos responsables que sean sorprendidos entregando pólvora a menores podrían enfrentar procesos judiciales e incluso la pérdida de la patria potestad de los niños.

Asimismo, se mantiene la recompensa para quien permita el desmantelamiento de puntos clandestinos de venta de pólvora.