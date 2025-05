Autoridades responden sobre denuncia de niños que estudian en cantina en Bolívar

La Secretaría de Educación del departamento de Bolívar se pronunció sobre la denuncia realizada a través de Noticias RCN sobre los menores de edad del corregimiento de San Francisco de Loba en el municipio de Cicoco que estaban recibiendo clase en un cantina de la zona.

En las mañanas los niños reciben clases en el recinto y en las noches y los fines de semana el lugar opera para su función original.

Al respecto, la cartera aseguró que se trataba de una medida provisional mientras el contratista terminaba el ala de los salones del colegio del corregimiento.

Lo que dice la Secretaría de Educación de Bolívar sobre niños estudiando en una cantina

De acuerdo a las autoridades del departamento, que reconocieron las dificultades, la cantina que está haciendo las veces de salón de clase es el único lugar con capacidad de espacio para todos los estudiantes en todo el corregimiento. Además, aseguran que las obras se han demorado por la temporada de lluvias.

Se espera que el megacolegio esté listo en agosto y los estudiantes sean reubicados por segunda vez.

“Las obras inician se reinician el 28 de mayo y quedamos con la comunidad en un acuerdo en que va a concentrarse el contratista en terminar un ala de aulas escolares para poder trasladar los niños”, aseguró Verónica Monterrosa, secretaria de Educación del departamento de Bolívar.

Niños en Bolívar están recibiendo clases en una cantina

Son alrededor de 520 estudiantes los que se encuentran recibiendo clases en una cantina del corregimiento de San Francisco. Al parecer la obra de construcción de su colegio terminó convertido en un 'elefante blanco'.

Esta situación se produce tras el abandono del proyecto de construcción de un megacolegio prometido desde el año 2021.

Aunque es un recinto grande, no es suficiente para atender toda la demanda, por lo que se elaboró una cronograma para que haya rotación de los salones improvisados. No hay tableros ni pupitres, hay un par de ventiladores que no son suficientes y provocan que los estudiantes sufran por el calor. Además, solo hay un baño, el cual ni siquiera tiene lavamanos.

Ante la situación los padres de familia y los estudiantes se han manifestado en múltiples ocasiones exigiendo el cumplimiento de la obra.