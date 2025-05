¿Quién es el "diablo" del que habló Gustavo Bolívar en Noticias RCN?

Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social y uno de los fieles alfiles del presidente Gustavo Petro, habló en la entrevista con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, de cara a lo que sería su posible candidatura presidencial para el 2026.

Entre otros temas, Bolívar se refirió a los logros del gobierno Gustavo Petro, en donde comentó que para conseguir las reformas le habría "vendido el alma al diablo". Una frase que ha dado mucho de qué hablar, por lo que en la Mesa Ancha se analizaron estas declaraciones.

¿Quién es el diablo al que el presidente de habría vendido el alma?

Nicolás Gómez, invitado del día, asume que el mencionado "diablo" serían los nombres de la política tradicional que estuvieron en el gobierno. "Yo creería que Benedetti, Roy, Sarabia, toda esa politiquería tradicional que el petrismo dijo que detestaba en campaña y que con eso lograron llegar al Palacio de Nariño".

Además, cuestionó que Bolívar, posible candidato del petrismo, no renunció a seguir en la misma línea. "Lo que es terrible de esto también es que Gustavo Bolívar nos dice no solamente que son más de lo mismo o peor, sino que van a continuar haciéndolo".

Para Juana Afanador, la llegada de Roy Barrera o Armando Benedetti al Pacto Histórico sacrificó la ideología. "La excusa es que Roy sí se la jugó por la paz, Benedetti también, y creo que ahí lo que se sacrificó fueron ciertos planteamientos ideológicos importantes de la izquierda por aliarse con la politiquería clásica tradicional que ha estado en todos los gobiernos, para hacer lo mismo que han hecho todos, que es no generar absolutamente ningún cambio".

Sobre este punto, Julio César Iglesias indicó que todo el proyecto político de Petro quedó en el mismo punto que la llamada política tradicional. "Todo el proyecto político que conecta con ese tipo de prácticas mañosas, del clientelismo, filibusterismo, que mira para otro lado, pues no tiene nada de decente".

Armando Benedetti siempre estuvo. ¿Qué cambió ahora?

"¿Por qué cuando Benedetti estaba en Cambio Radical o cuando estaba en el uribismo, cuando estaba en el santismo, pues como que no se criticaba tanto? Sigue siendo el mismo Benedetti", cuestionó Maritza Aristizábal.

Gómez aseguró que no se han sacado a este tipo de personajes del proyecto político. "Hay un problema gigantesco de coherencia y los colombianos debemos comenzar a generarle un costo político al presidente y al Pacto Histórico. No puede ser que estén con unas personas sumamente cuestionadas que cometan mi infinidad de errores y aquí no pasa nada y los colombianos no lo condenen".

Afanador por su parte, aseguró que la política siempre fue así. "No hay una renovación y ahí es cuando yo creo que sí es muy importante hablar de una reforma política que por algo esta clase política no la ha querido sacar adelante ni discutir".

Finalmente, Iglesias estuvo de acuerdo con Juana. "Yo diría que más que de la clase política es de la política, el ejercicio de la política premia a las personas que tienden a la mentira, al engaño, a la manipulación, al populismo y eso no es solo de Colombia, eso es un fenómeno prácticamente de todos los países".