Sin escondite: autoridades sellan huecos debajo del puente de la NQS con calle 19 usados para delinquir

Una de las modalidades más reiterativas que los delincuentes han utilizado, principalmente en la capital, corresponde al uso de puentes vehiculares a modo de guarida para facilitar la comisión de delitos. Dichas cavidades habrían sido abiertas por sujetos para esconderse tras cometer distintos hechos delictivos que han mantenido azotada a la ciudadanía.

Como respuesta a esta situación, las autoridades llevaron a cabo una intervención para sellar dichos huecos que desembocaban al interior de un puente vehicular en Bogotá.

Autoridades cierran huecos del puente de la NQS

Según la más reciente intervención, por parte de la Alcaldía de Bogotá, se llevó a cabo el cierre de los huecos en el puente vehicular de la avenida NQS con calle 19, límites entre las localidades de los Mártires y Puente Aranda. Durante el despliegue, liderado por la SDSCJ, IDU, DADEP, SDIS y las alcaldías locales de estas dos localidades, se sellaron más de diez huecos por medio de concreto y dovelas.

Según las autoridades, dichas cavidades habían sido abiertas en las estructuras del puente con el paso del tiempo y eran usadas no solo para ocultar objetos robados, sino también para facilitar la huida de los delincuentes implicados.

“La idea de este ejercicio es poder demostrar la recuperación de estos espacios y convertirlos en entornos más seguros, ya que muchas personas nos han informado que en este puente se han presentado situaciones de hurto y que algunos delincuentes aprovechaban estos huecos para esconderse después de cometer los delitos”, explicó Reinel Molina, del equipo territorial de la Alcaldía Local de Los Mártires.

La jornada contó con la participación de 50 trabajadores y también se realizaron distintas labores de limpieza, mantenimiento, pintura y embellecimiento del puente con las que se habrían mejorado las condiciones de seguridad y percepción de la zona.

Servicios a habitantes de calle

Durante la intervención también se ofreció atención y servicios a habitantes de calle que se encontraban en la zona, pues dichas acciones hacen parte de la estrategia de recuperación del espacio público y el fortalecimiento en diferentes puntos estratégicos de la ciudad.