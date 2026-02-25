¿Qué es el código fuente en el sistema electoral que se usará en los comicios del 8 de marzo?

En las últimas horas, la Registraduría Nacional dio a conocer el código fuente del software de escrutinio que será utilizado en las elecciones del próximo 8 de marzo.

Se trata de un sistema que permitirá que representantes de los diferentes partidos políticos puedan auditar el sistema que consolidará los resultados oficiales de los comicios.

La medida busca garantizar la transparencia electoral en un proceso que será vigilado por una mayoría internacional.

RELACIONADO Registraduría valida bolígrafos para elecciones legislativas y consultas presidenciales del 8 de marzo

¿Qué es el código fuente y cómo funcionará en las elecciones del 8 de marzo?

El código fuente consiste en una serie de instrucciones escritas que permiten al computador contar los votos uno a uno de forma válida, consolidarlos y publicar esos resultados.

La Registraduría explicó que este conjunto de pasos constituye la base técnica fundamental para el conteo de votos en el proceso electoral.

La entidad electoral detalló que el software está específicamente diseñado para realizar tres funciones principales:

El conteo de votos

La validación de los mismos

Su posterior publicación

No permite que haya hackeo.

Cada partido político tendrá la oportunidad de auditar el código fuente a través de representantes especializados.

Los auditores de partidos podrán verificar que el sistema únicamente sume votos, que no altere cifras y que funcione correctamente durante todo el proceso de escrutinio.

¿Quiénes serán los auditores del código fuente?

La Registraduría hizo énfasis en la importancia del perfil profesional de quienes realizarán esta auditoría.

"Por eso es importante que los auditores de los partidos sean personas o profesionales especializados y que sean ingenieros, que puedan revisar de manera, digamos, contundente y que tengan la capacidad de poder analizar y verificar ese código fuente.

Este mecanismo de transparencia permitirá que múltiples actores políticos puedan constatar de manera independiente que el software electoral opera correctamente y sin alteraciones.

El código fuente representa, en esencia, la garantía técnica de que los votos serán contados de forma transparente y confiable.

La presentación del código fuente se enmarca dentro de las medidas implementadas por la Registraduría para garantizar la legitimidad del proceso electoral del 8 de marzo, que contará además con observación internacional.