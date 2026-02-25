Cuba confirma la muerte de cuatro tripulantes de embarcación civil estadounidense

En la mañana de este miércoles, el Ministerio del Interior de Cuba informó que una lancha rápida infractora, registrada en Florida, Estados Unidos, fue detectada dentro de las aguas territoriales cubanas.

El buque se aproximó hasta una milla náutica al noreste del canal El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara.

El Ministerio indicó que cuando una unidad de superficie de las Tropas de la Guardia Fronteriza, con cinco miembros a bordo, intentó identificar la embarcación, la tripulación extranjera “abrió fuego contra el personal cubano”, lo que ocasionó la lesión del comandante del buque nacional.

Confrontación y bajas en aguas cubanas

El enfrentamiento dejó como saldo cuatro tripulantes de la embarcación estadounidense muertos y seis heridos en la lancha rápida procedente de Florida. Los lesionados fueron evacuados y recibieron atención médica, según el reporte oficial.

El Ministerio del Interior subrayó que la acción constituye una violación grave de la soberanía nacional y destacó que “las investigaciones continúan con el fin de aclarar plenamente los hechos”.

Cuba reafirma su defensa territorial

Ante este incidente, las autoridades cubanas reiteraron que la defensa nacional es un principio esencial para garantizar la estabilidad regional. El comunicado enfatizó que “la protección de las aguas territoriales es un pilar fundamental del Estado cubano”, en un contexto marcado por crecientes desafíos en materia de seguridad marítima.