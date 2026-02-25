Ojo motociclistas: ciudad importante aplicará una fuerte restricción durante todo 2026

A través del Decreto 0255, la administración distrital y la Alcaldía de Cali prohibirá por un año la circulación de motos con parrillero hombre en toda la ciudad, como parte de una estrategia para frenar delitos de alto impacto como homicidios y hurtos.

La restricción, impulsada por el gobierno del alcalde Alejandro Eder, aplicará las 24 horas del día, los siete días de la semana, y cobija a acompañantes hombres de 14 años en adelante. La medida comenzará a regir con la vigencia del decreto y será evaluada durante los próximos 12 meses por las secretarías de Seguridad y Justicia y de Movilidad.

Cali mantendrá restricción al parrillero hombre durante todo 2026

Según lo establecido por la Alcaldía de Cali, cualquier ciudadano que incumpla la norma recibirá una multa tipo 4 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, equivalente a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, además del respectivo comparendo.

Para garantizar el cumplimiento, la Policía Nacional y los agentes de tránsito realizarán operativos permanentes en diferentes puntos de la ciudad. Las autoridades también podrán hacer comparecer a los infractores ante instancias administrativas para la imposición de las sanciones.

Desde la Secretaría de Seguridad explicaron que la decisión se basa en análisis del Observatorio de Seguridad, que evidencian cómo la motocicleta, junto al acompañante hombre, aparece con frecuencia en la dinámica de algunos delitos.

“Este año estamos reforzando las estrategias de seguridad y esta medida es importante para mantener la reducción de delitos de alto impacto como el homicidio y el hurto. No vamos a bajar la guardia en el objetivo de recuperar la seguridad y la tranquilidad en Cali”, señaló el secretario Javier Garcés.

¿Quiénes sí podrán movilizarse con acompañante?

El decreto contempla varias excepciones. Podrán circular con parrillero hombre el personal de la Fuerza Pública, organismos de emergencia y socorro, autoridades de tránsito y transporte, así como trabajadores de empresas de seguridad privada debidamente identificados.

También quedan exentos instructores de escuelas de conducción habilitadas y personas con discapacidad que acrediten una condición motora, sensorial o mental que limite su movilidad.

La administración distrital aseguró que la medida será revisada periódicamente y que sus resultados serán reportados a los entes correspondientes.