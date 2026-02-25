Declaraciones de Sebastián Villa tras agredir a Santiago Arias en Argentina

Un nuevo episodio de agresión rodea la carrera de Sebastián Villa en el fútbol profesional. El atacante colombiano protagonizó un episodio de empujones sobre Santiago Arias durante el partido entre Independiente de Rivadavia e Independiente de Avellaneda por la Liga Argentina.

El incidente, que se volvió viral en redes sociales con más de 2 millones de visualizaciones, ha generado debate sobre la conducta del jugador dentro y fuera de la cancha. Villa, que en 2021 enfrentó un caso judicial por presunta violencia sexual contra su pareja del cual fue absuelto.

Tanto el fiscal de la causa como la denunciante, Rocío Tamara Doldán, desistieron de continuar con la acusación y el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora determinó absolver al futbolista colombiano de 29 años.

¿Qué ocurrió entre Sebastián Villa y Santiago Arias?

El episodio se dio cuando Villa y Arias disputaban un balón cerca de la línea de banda. Según las imágenes y videos difundidos, Villa empujó por la espalda a su compatriota y volvió a hacerlo antes de que se reanudara el juego. La acción sorprendió a los espectadores y se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales.

Al respecto, Villa explicó su versión de los hechos: “Es algo del fútbol y nosotros somos colombianos. Él también fue por la pelota porque nos iban ganando 2-1 y yo quería revertir la situación. El fútbol argentino se juega con mucha fricción. Después nos dimos la mano; es una jugada que queda ahí en la cancha y no pasa nada”.

Sebastián Villa y sus polémicas fuera del campo

Esta agresión revivió la polémica que ha acompañado a Villa en los últimos años. Su absolución en el caso de violencia sexual con acceso carnal iniciado en 2021 lo dejó legalmente exento, pero la controversia nunca desapareció y sigue siendo tema de discusión entre hinchas y analistas deportivos.

La situación también impacta la posibilidad de que Villa sea convocado por Néstor Lorenzo para la próxima Copa del Mundo. Aunque la Federación Colombiana de Fútbol no lo ha descartado, el episodio contra Arias podría afectar la decisión final, considerando la importancia de mantener disciplina y profesionalismo en el plantel.