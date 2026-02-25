CANAL RCN
¿Otra oportunidad? Bad Bunny es sorprendido en una playa en Sidney con su expareja

El puertorriqueño ha captado la atención de la prensa al mostrarse compartiendo con la mujer.

Foto: AFP y TMZ
Foto: AFP y TMZ

febrero 25 de 2026
03:04 p. m.
El mundo del entretenimiento tiene los lentes puestos sobre Bad Bunny, quien se encuentra llevando a cabo su gira mundial ‘Debí Tirar más Fotos World Tour’ por Sidney, Australia, con dos fechas estipuladas para el 28 de febrero y el 1 de marzo en el Engie Stadium.

Es por esto que las imágenes del puertorriqueño en las playas del lugar ya se han tomado las redes sociales, pues se le observó en compañía de una de sus exparejas.

¿Quién estaba junto a Bad Bunny en Sidney?

Se trata de Gabriela Berlingeri, quien fue la novia del puertorriqueño desde el año 2017 y habrían terminado oficialmente su relación en el 2022. Sin embargo, esta pareja ha vuelto a tomarse los titulares de la prensa internacional ya que, desde la más reciente edición de los Grammy, los dos puertorriqueños se han visto cercanos al compartir otros escenarios como el Super Bowl.

Dicha cercanía no ha pasado desapercibida por los fanáticos, quienes aseguran que la pareja se estaría dando una segunda oportunidad al dejarse ver juntos por la prensa internacional.

Pese a que ninguno de los dos ha compartido fotografías juntos, como solían hacerlo anteriormente, varios usuarios manifestaron que dicha ruptura impactó significativamente en el cantante, quien habría hecho, al parecer, varias canciones en honor a su relación sentimental con la mujer.

Por otro lado, hay quienes desmienten que la pareja se haya dado otra oportunidad en el amor ya que aseguraron que ambos famosos sostienen una amplia amistad que, a pesar de los años, se ha mantenido con el tiempo.

Varias de las fotografías, capturadas por la revista TMZ, ya han desatado miles de comentarios en redes sociales en donde los internautas han manifestado que Gabriela es “el amor de la vida” de Benito Antonio Martínez Ocasio, quien convirtió a la empresaria en su musa para inspirarse a cantar.

Próximos conciertos de Bad Bunny

No cabe duda de que el intérprete de ‘Chambea’ se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera musical ya que no le bastó con hacer una residencia que contó con más de 30 shows, sino que ahora también está recorriendo el mundo con su gira.

El puertorriqueño se presentará próximamente en Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Reino Unido, Francia, Polonia, Italia y Bélgica.

