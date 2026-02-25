El ARC Simón Bolívar fondea frente a Punta Arenas y prepara su llegada al muelle Prat

Luego de navegar los imponentes canales patagónicos, el buque escuela ARC Simón Bolívar se encuentra fondeado frente a Punta Arenas, una de las ciudades más australes del mundo.

La tripulación celebra el regreso a tierra firme después de más de 40 días de navegación, en medio de un paisaje espectacular que marca la antesala de su arribo al muelle Prat, previsto para este jueves 26 de febrero.

Alistamiento y disciplina naval

Durante la jornada, los marinos han trabajado intensamente en el alistamiento del buque. Pintura, limpieza de cubiertas, eliminación de óxido y mantenimiento de equipos forman parte de las tareas que garantizan que la embarcación llegue en óptimas condiciones.

Para la tripulación, la presentación del Simón Bolívar no es solo cuestión estética: representa disciplina naval, trabajo en equipo y orgullo institucional. “El buque es la representación del país y no podemos llegar a un puerto extranjero en malas condiciones”, señalaron oficiales a bordo.

Rumbo a casa con la bandera en alto

El ARC Simón Bolívar continúa su travesía rumbo a Colombia, con la bandera nacional ondeando como símbolo de representación y compromiso.

Serán 86 días de misión cumplidos el próximo 1 de marzo, cuando finalice la transmisión ininterrumpida desde el buque y se emprenda el regreso definitivo a casa, un trayecto de 4.700 millas náuticas.

La tripulación, que ya disfruta de los saludos y mensajes de apoyo recibidos, se prepara para unos días de descanso y recarga de energías antes de continuar con la travesía.