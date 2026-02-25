CANAL RCN
Colombia Video

El ARC Simón Bolívar fondea frente a Punta Arenas y prepara su llegada al muelle Prat

Serán 86 días de misión cumplidos el próximo 1 de marzo, cuando finalice la transmisión ininterrumpida desde el buque y se emprenda el regreso definitivo.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
03:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de navegar los imponentes canales patagónicos, el buque escuela ARC Simón Bolívar se encuentra fondeado frente a Punta Arenas, una de las ciudades más australes del mundo.

Se acerca el final de la expedición del ARC Simón Bolívar: buque afronta condiciones retadoras
RELACIONADO

Se acerca el final de la expedición del ARC Simón Bolívar: buque afronta condiciones retadoras

La tripulación celebra el regreso a tierra firme después de más de 40 días de navegación, en medio de un paisaje espectacular que marca la antesala de su arribo al muelle Prat, previsto para este jueves 26 de febrero.

Alistamiento y disciplina naval

Durante la jornada, los marinos han trabajado intensamente en el alistamiento del buque. Pintura, limpieza de cubiertas, eliminación de óxido y mantenimiento de equipos forman parte de las tareas que garantizan que la embarcación llegue en óptimas condiciones.

Ciencia bajo las aguas: hidrógrafos del ARC Simón Bolívar trazan el relieve oculto en la Antártida
RELACIONADO

Ciencia bajo las aguas: hidrógrafos del ARC Simón Bolívar trazan el relieve oculto en la Antártida

Para la tripulación, la presentación del Simón Bolívar no es solo cuestión estética: representa disciplina naval, trabajo en equipo y orgullo institucional. “El buque es la representación del país y no podemos llegar a un puerto extranjero en malas condiciones”, señalaron oficiales a bordo.

Rumbo a casa con la bandera en alto

El ARC Simón Bolívar continúa su travesía rumbo a Colombia, con la bandera nacional ondeando como símbolo de representación y compromiso.

¿Cómo es el día a día a bordo del ARC Simón Bolívar mientras enfrenta olas de hasta 4 metros en el Paso de Drake?
RELACIONADO

¿Cómo es el día a día a bordo del ARC Simón Bolívar mientras enfrenta olas de hasta 4 metros en el Paso de Drake?

Serán 86 días de misión cumplidos el próximo 1 de marzo, cuando finalice la transmisión ininterrumpida desde el buque y se emprenda el regreso definitivo a casa, un trayecto de 4.700 millas náuticas.

La tripulación, que ya disfruta de los saludos y mensajes de apoyo recibidos, se prepara para unos días de descanso y recarga de energías antes de continuar con la travesía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

¿Qué es el código fuente en el sistema electoral que se usará en los comicios del 8 de marzo?

Lluvias En Colombia

Inundaciones en Córdoba: balance de damnificados y cómo donar

Inseguridad

Violento robo a una turista en Cartagena quedó en video: los delincuentes quedaron libres tras ser capturados

Otras Noticias

Cali

Ojo motociclistas: ciudad importante aplicará una fuerte restricción durante todo 2026

Cali prohibirá el parrillero hombre en motocicletas durante todo 2026. Conozca desde cuándo aplica, la multa por incumplir y quiénes están exentos.

Artistas

¿Otra oportunidad? Bad Bunny es sorprendido en una playa en Sidney con su expareja

El puertorriqueño ha captado la atención de la prensa al mostrarse compartiendo con la mujer.

Sebastián Villa

Declaraciones de Sebastián Villa tras agredir a Santiago Arias en Argentina

Venezuela

Trump entregó Medalla de Honor a piloto que fue herido durante la captura de Nicolás Maduro

Bogotá

Hospital de Usme se puso en marcha parcialmente, pero problemas persisten: Contraloría alertó