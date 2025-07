Avalancha en Colón: 250 damnificados y 72 viviendas afectadas esperan ayuda del Gobierno

La situación en el municipio de Colón, Putumayo, sigue siendo crítica dos días después de la devastadora avalancha que azotó la región el pasado sábado.

Grave situación en Putumayo por avalancha

Con 250 personas damnificadas y 72 viviendas afectadas, los habitantes enfrentan un panorama desolador mientras esperan la intervención del Gobierno Nacional.

El desastre natural ha dejado a cientos de familias sin hogar, obligándolas a buscar refugio en casas de familiares o en albergues temporales.

Los testimonios de los afectados revelan la magnitud de la tragedia. “La casa me quedó toda llena de barro, las cosas, las gallinas, unos pollitos y eso arrastró todo", narró entre lágrimas Zairy Escobar, damnificada.

La falta de recursos y maquinaria en el municipio ha agravado la situación. Según la alcaldesa, Valentina Torres, “nuestro municipio no contaba con nada, no tenemos ni una volqueta, no tenemos maquinaria amarilla”.

Esta carencia ha llevado a un llamado urgente al Gobierno Nacional para que proporcione maquinaria amarilla y asistencia técnica.

El riesgo de nuevos deslizamientos sigue latente, especialmente en la zona alta de San Sebastián, lo que ha llevado a algunos habitantes a considerar una evacuación permanente. "Yo creo que este es el momento de salir de este sitio porque yo creo que no tendremos otra oportunidad para contar esta historia", expresó un residente preocupado.

Ciudadanos en Putumayo esperan ayuda del Gobierno

La solidaridad de los municipios vecinos ha sido fundamental para mitigar la calamidad. Se han recibido ayudas alimentarias y apoyo con maquinaria para retirar el material acumulado.

Sin embargo, la magnitud de la emergencia requiere una intervención más amplia y coordinada.

Esta emergencia se suma a otra ocurrida hace menos de ocho días, lo que aumenta la urgencia de una respuesta efectiva por parte de las autoridades nacionales.

La comunidad de Colón espera que la ayuda llegue pronto para iniciar el proceso de recuperación y reconstrucción.