CANAL RCN
Colombia Video

Paciente con enfermedad de Pompe denuncia retraso en entrega de medicamento vital

Ante la gravedad de la situación, Brian González hace un llamado urgente para que antes de finalizar 2025 le sea suministrado el tratamiento.

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
07:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Brian González, ingeniero de sistemas de 37 años y residente en Cartagena, enfrenta una situación crítica tras más de un mes sin recibir el medicamento indispensable para tratar la enfermedad de Pompe, una condición huérfana que afecta gravemente el sistema muscular y cuyo suministro está cubierto por la Nueva EPS.

Fundación Liga Ama suspende atención a afiliados de Nueva EPS en Risaralda por millonaria deuda
RELACIONADO

Fundación Liga Ama suspende atención a afiliados de Nueva EPS en Risaralda por millonaria deuda

El paciente requiere miocin, una enzima que le permite mantener la energía muscular que su cuerpo no produce de manera natural. Sin este tratamiento, González teme un deterioro significativo en su salud.

“En mis manos yo tengo la autorización, pero a la fecha no ha sido posible la entrega del medicamento para colocarlo”, explicó, señalando las trabas administrativas que han impedido el acceso oportuno.

Retrasos en medicamentos para enfermedades huérfanas en Colombia

González había logrado una mejora notable en su calidad de vida gracias al medicamento, pasando de un estado crítico en el que pesaba apenas 27 kilos a una condición más estable.

Pacientes con enfermedades huérfanas denuncian falta de atención médica por parte de Nueva EPS en Valle del Cauca
RELACIONADO

Pacientes con enfermedades huérfanas denuncian falta de atención médica por parte de Nueva EPS en Valle del Cauca

Sin embargo, advierte que cada día sin el medicamento representa menos oportunidades de vida. “Esto que hemos logrado no quisiera que se pierda”, expresó con preocupación.

El caso se suma a las denuncias recurrentes sobre dificultades en la entrega de medicamentos por parte de algunas EPS en Colombia, especialmente en tratamientos para enfermedades huérfanas, que requieren suministros especializados y continuos.

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud
RELACIONADO

Más de 100 pacientes de la Nueva EPS esperan ser trasladados por crisis en salud

Urgente llamado para garantizar acceso a medicamento

La principal preocupación del paciente es que el proceso de recuperación alcanzado se revierta. El medicamento no solo le proporciona energía muscular, sino que le ha permitido recuperar peso y mejorar su condición física general.

Ante la gravedad de la situación, González hace un llamado urgente para que antes de finalizar 2025 le sea suministrado el tratamiento y se eliminen las barreras administrativas que hoy ponen en riesgo su vida y su calidad de vida.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

Así fue la excursión de los jóvenes del Liceo Antioqueño, registrada horas antes del siniestro vial

Prima

Quincena y prima de diciembre: las alertas de la Policía para no caer en estafas digitales

Accidente de tránsito

20 jóvenes sobrevivientes luchan por su vida tras la tragedia en Remedios, Antioquia

Otras Noticias

Astrología

Revelan la inquietante profecía de Baba Vanga que se cumpliría antes del 2025

Algunas de las profecías de Baba Vanga han vuelto a circular en redes sociales, generado gran debate.

Davivienda

Importante banco lanzó cuenta de ahorro en dólares para colombianos: así funciona

Ahorrar en dólares ya es posible para los colombianos con una nueva cuenta bancaria digital que se abre en minutos y permite guardar dólares reales sin trámites presenciales.

Salud mental

Alarmante cifra de casos de bullying en colegios: ¿Qué hacer en caso de ser víctima?

Independiente Medellín

El grande de Suramérica que va por Washington Aguerre: están negociando y se iría de Medellín

Artistas

Falleció reconocido músico y humorista argentino a los 86 años