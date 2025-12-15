Imputan cargos a hombre que le quitó la vida a golpes a una perrita en Barranquilla

La ley Ángel en Colombia sigue haciendo justicia por los animales del país ya que, en una nueva oportunidad, un sujeto que le quitó la vida a una perrita a golpes en Barranquilla fue capturado e imputado por el delito de homicidio en animal.

¿Cómo se presentaron los hechos?

El aterrador hecho, captado por medio de distintas cámaras de seguridad del sector, dejaron ver el brutal ataque que recibió Princesa, una perrita de raza criolla, quien aparentemente habría sido la mascota del maltratador. En los videos se observa al sujeto, quien toma a Princesa y la lanza brutalmente contra el suelo, la azota y la degolla.

El escalofriante hecho despertó el impacto e indignación de la comunidad por lo que rápidamente algunos habitantes de la zona se acercaron al lugar de los hechos para llevar a la perrita al centro de urgencias veterinario más cercano. No obstante, la contundencia del ataque le quitó la vida.

Según la senadora Andrea Padilla, el delincuente, de apellido Mosquera, recibiría la imputación por el delito de muerte agravada a raíz de que el brutal ataque se propinó en el espacio público de la ciudad.

Este nuevo caso ha despertado una vez más la indignación de la comunidad animalista, quienes exigen justicia por Princesa y demás animales que son víctimas constantemente de agresores en el país.

“Justicia para Princesa, la perrita que fue brutalmente golpeada, azotada y degollada la madrugada del 27 de octubre en Barranquilla por un delincuente de apellido Mosquera que era supuestamente su tenedor. Esta orden de captura se hace efectiva gracias a la diligencia de las autoridades y se posibilita gracias a que la ley Ángel aumentó las penas y aumentó el tiempo de la pena privativa de la libertad”, explicó Padilla.

¿Cuáles son las penas que recibirá el asesino de Princesa?

Según la ley Ángel, 2455 de 2025, el que maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo, la ley contempla una serie de circunstancias de agravación punitiva para aumentar las penas. Por esto, en el lamentable caso de Princesa, su asesino podría recibir el aumento de la mitad a tres cuartas partes de la condena al haber cometido el delito en vía o sitio público.