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Galán le pone fecha al funcionamiento de carriles en la Autopista Sur: no habrá que entrar a Venecia

El alcalde Carlos Fernando Galán confirma apertura clave para aliviar la movilidad, mientras el puente de Venecia alcanza 85 % de ejecución y se proyecta su entrega en diciembre de 2026

Puente de Venecia
FOTO: IDU

Noticias RCN

abril 19 de 2026
07:25 a. m.
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Las obras de la Avenida 68 en Bogotá continúan avanzando. El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que en julio de 2026 entrarán en operación los carriles paralelos a la Autopista Sur en sentido occidente-oriente, una medida que busca reducir la congestión y mitigar el impacto de los desvíos en sectores como Venecia.

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Durante una inspección al puente de Venecia, el mandatario, acompañado por el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, reconoció las afectaciones que han enfrentado tanto conductores como residentes debido a las obras.

No obstante, destacó que la habilitación de estos carriles permitirá mejorar la circulación vehicular sin necesidad de ingresar a zonas residenciales, optimizando el flujo en uno de los corredores más transitados de la capital.

Habilitación de carriles en la Autopista Sur: impacto en la movilidad

La apertura de los carriles paralelos a la Autopista Sur representa una intervención estratégica dentro del proyecto de la Avenida 68. Según explicó el alcalde Galán, esta solución permitirá que los vehículos continúen su trayecto de forma directa, reduciendo los tiempos de desplazamiento y la presión sobre barrios aledaños.

Desde el IDU, Orlando Molano precisó que estos carriles estarán destinados inicialmente al tránsito de vehículos particulares, lo que contribuirá a descongestionar la zona mientras avanzan las demás fases del proyecto. Esta acción forma parte de un conjunto de medidas para mejorar la movilidad en Bogotá, una ciudad que enfrenta retos estructurales en su red vial.

Puente de Venecia: avance del 85 % y entrega prevista en diciembre

Uno de los componentes más relevantes del proyecto es el puente de Venecia, que ya alcanza un 85 % de ejecución. Este progreso contrasta significativamente con el 12,94 % registrado al inicio de la actual administración en enero de 2024.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, ya se completó la cimentación de todos los ramales del puente y se realizó el izaje de 15 vigas. Actualmente, los trabajos se concentran en la fundida del tablero, la instalación de barandas y la construcción de los accesos, elementos clave para garantizar la funcionalidad de la infraestructura.

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