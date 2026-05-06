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Comunidad de Pasacaballo, exige un centro médico adecuado tras explosión

Al estar rodeados de industrias, la comunidad insiste que necesitan un hospital médico capaz de atender a todos.

Noticias RCN

junio 05 de 2026
02:49 p. m.
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La explosión en una barcaza en el muelle de Pasacaballo, Cartagena, deja un saldo de cuatro personas fallecidas y 11 heridas, desatando una serie de protestas de la comunidad.

La población, ahora en duelo, alzó su voz para exigir una mejor atención médica ante la carencia de un hospital que pueda responder a emergencias de este tipo.

La tragedia sacudió a los habitantes de Pasacaballo que, desde el inicio mostraron su preocupación por la falta de infraestructura médica en la región.

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El puesto de salud actual no es suficiente:

Testimonios de la comunidad indican que el puesto de salud actual es insuficiente para la cantidad de personas en el área, y más aún, considerando el riesgo que representa estar rodeados de más de 267 industrias. La explosión destaca la urgencia de contar con instalaciones médicas capaces de enfrentar situaciones de gran magnitud.

El dolor de las familias se intensificó cuando José Luis Márquez, de tan solo 22 años, fue reportado como una de las víctimas a bordo de la barcaza. Su cuerpo fue hallado horas después de una extensa búsqueda llevada a cabo por las autoridades en un radio de 300 metros desde el lugar de la explosión.

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Comunidad protesta desde la madrugada:

Las protestas iniciaron en la madrugada, con bloqueos en la vía que conecta la zona industrial con otras áreas cercanas, como Mamonal y la isla de Barú.

Los habitantes exigen la intervención del gobierno nacional para garantizar la construcción de un hospital que permita enfrentar futuras contingencias. "Queremos un hospital con todas las atenciones porque estamos rodeados de industrias y no sabemos qué accidente pueda ocurrir", expresan con preocupación.

Además de la pérdida de vidas humanas, la explosión causó daños significativos en varias viviendas cercanas, lo que añade un componente de incertidumbre sobre cómo y cuándo se repararán estos daños.

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