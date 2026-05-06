FCF se pronunció tras las reacciones por la entrega de la bandera a la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado oficial en las últimas horas para fijar su posición frente a las reacciones y comentarios que surgieron después de la ceremonia de entrega de la bandera nacional a la delegación de la Selección Colombia que representará al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través del documento, la entidad expresó su rechazo a cualquier tipo de agresión, señalamiento o descalificación dirigida hacia los jugadores, miembros del cuerpo técnico, familiares o integrantes de la delegación nacional. Además, reiteró que su principal compromiso continúa siendo el bienestar integral de todas las personas que hacen parte del entorno de la Selección Colombia.

La ceremonia de entrega de la bandera se realizó como parte de los actos protocolarios previos al viaje del combinado nacional rumbo a Estados Unidos, donde afrontará la fase final de su preparación antes del inicio de la Copa del Mundo. Sin embargo, el evento generó diversas reacciones en distintos sectores de la opinión pública, situación que llevó a la Federación a pronunciarse oficialmente.

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¿Qué explicó la Federación sobre la entrega de la bandera?

En su comunicado, la FCF precisó que la entrega del pabellón nacional corresponde a un acto de carácter institucional que históricamente ha acompañado a las delegaciones deportivas colombianas antes de competencias internacionales de gran relevancia.

La entidad destacó que este tipo de ceremonias forman parte de las tradiciones oficiales del país y se desarrollan dentro de un marco de respeto hacia los símbolos patrios y las instituciones del Estado. Asimismo, recordó que se trata de un procedimiento que ha estado presente en diferentes eventos deportivos de carácter mundial y olímpico.

La Federación también enfatizó que la Selección Colombia representa a toda la Nación y que su participación en la Copa del Mundo trasciende cualquier postura política o ideológica.

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Un llamado al respeto y a la unión alrededor de la Selección

Otro de los puntos centrales del comunicado estuvo relacionado con la invitación a mantener un ambiente de respeto durante el desarrollo del Mundial. La Federación agradeció las permanentes muestras de apoyo recibidas por parte de los aficionados y resaltó la importancia de respaldar a los jugadores en una competencia de la magnitud de la Copa del Mundo.

Además, recordó que los futbolistas representan la diversidad y pluralidad del país, llevando consigo la ilusión de millones de colombianos que esperan una destacada participación en el certamen internacional.

Con este pronunciamiento, la Federación Colombiana de Fútbol busca cerrar la controversia generada en torno al acto protocolario y centrar la atención en el desafío deportivo que afrontará la Selección Colombia en el Mundial de 2026, torneo que comenzará en los próximos días y que concentrará la atención del país durante las próximas semanas.