Capturan a señalados abusadores sexuales en Antioquia: estos son los detalles

En Antioquia continúa la cruzada contra la explotación sexual de menores. La Policía reportó la captura de un profesor y una mujer, quienes se habrían aprovechado de las difíciles condiciones económicas de las víctimas para cometer los vejámenes.

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De acuerdo con el informe oficial de la Policía, el profesor de 70 años les habría ofrecido dinero a los estudiantes de bajos recursos a cambio de encuentros sexuales. Las autoridades lo perfilan como un presunto abusador en serio.

¿Quiénes son los capturados?

“Este delincuente se aprovecha de su condición de docente para ofrecer dinero a estudiantes menores de edad a cambio de favores sexuales. Estas labores investigativas permitieron identificar a tres víctimas”, precisó el general Henry Bello, comandante de la Policía del Valle de Aburrá.

Por su parte, la mujer, quien fue capturada en Bello, es señalada de proxenitismo. Se sospecha que habría buscado menores entre 14 y 16 años, de difíciles condiciones económicas, para que participaran en fiestas y paseos en los que fueron explotadas sexualmente.

¿Qué modus operandi tenían?

“El perfil criminal que utilizaba esta delincuente era llevar a estos ciudadanos a sectores rurales de los municipios del Valle de Aburrá para tener relaciones sexuales con adultos en diferentes fincas”, explicó el comandante acerca del modus operandi.

Las víctimas están recibiendo apoyo social y acompañamiento con psicólogos forenses.

Un mes atrás, las autoridades pusieron en marcha un operativo en Medellín que concluyó con la captura de 11 personas relacionadas con el abuso sexual de menores. Algunos son originarios del exterior.