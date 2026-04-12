Avance de las obras en la troncal de la Avenida 68 en Bogotá, llega al 77.24%

La construcción de la troncal de la Avenida 68 en Bogotá alcanzó un avance del 77.24% con corte a abril de 2026. La obra, que hace parte del sistema de transporte masivo, ya muestra cambios visibles en varios corredores clave de la ciudad.

Este proyecto contempla múltiples frentes de obra distribuidos en cinco grupos, cada uno con intervenciones específicas que incluyen estaciones, puentes vehiculares y conexiones con otras troncales. En total, los primeros 8.65 kilómetros intervenidos reflejan un progreso significativo en la transformación del corredor.

Así avanzan los tramos de la troncal Avenida 68

El Grupo 1, que se extiende desde la Autopista Sur hasta la Calle 18 Sur, incluye la construcción de tres estaciones, además de un puente vehicular sobre la Autopista Sur y un punto de integración con la Primera Línea del Metro en la intersección de la Avenida 1 de Mayo con la Avenida 68.

Por su parte, el Grupo 2 contempla también tres estaciones y destaca por incluir la que sería la estación de mayor demanda del sistema. A esto se suma el desarrollo del puente de la calle 3, pensado para mejorar la conexión con rutas de TransMiZonal.

En el Grupo 3 se ejecuta uno de los componentes más relevantes de ingeniería: un deprimido vehicular que permitirá la conexión directa entre la Avenida 68 y la troncal Américas, optimizando los tiempos de desplazamiento en este corredor.

Infraestructura clave para la movilidad en Bogotá

El Grupo 4 incorpora nuevas estaciones, una de ellas ubicada entre la calle 12A y la avenida La Esperanza, además de un deprimido peatonal que facilitará la conexión con la estación de la calle 13. Estas intervenciones buscan mejorar la accesibilidad y la seguridad de los usuarios del sistema.

En el caso del Grupo 5, ya se encuentra en operación desde octubre de 2025 el puente que conecta la troncal de la calle 26 con la Avenida 68, lo que evidencia que algunos componentes del proyecto ya están generando impacto en la movilidad urbana.