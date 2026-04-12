CANAL RCN
Colombia

Avance de las obras en la troncal de la Avenida 68 en Bogotá, llega al 77.24%

Puentes, estaciones de alta capacidad y conexiones clave con el Metro marcan el progreso de una obra clave en Bogotá.

Transmilenio avenida 68
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

abril 12 de 2026
08:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La construcción de la troncal de la Avenida 68 en Bogotá alcanzó un avance del 77.24% con corte a abril de 2026. La obra, que hace parte del sistema de transporte masivo, ya muestra cambios visibles en varios corredores clave de la ciudad.

Rescatan gato en Transmilenio que sería usado para mendicidad: así puede denunciar casos
RELACIONADO

Rescatan gato en Transmilenio que sería usado para mendicidad: así puede denunciar casos

Este proyecto contempla múltiples frentes de obra distribuidos en cinco grupos, cada uno con intervenciones específicas que incluyen estaciones, puentes vehiculares y conexiones con otras troncales. En total, los primeros 8.65 kilómetros intervenidos reflejan un progreso significativo en la transformación del corredor.

Así avanzan los tramos de la troncal Avenida 68

El Grupo 1, que se extiende desde la Autopista Sur hasta la Calle 18 Sur, incluye la construcción de tres estaciones, además de un puente vehicular sobre la Autopista Sur y un punto de integración con la Primera Línea del Metro en la intersección de la Avenida 1 de Mayo con la Avenida 68.

Por su parte, el Grupo 2 contempla también tres estaciones y destaca por incluir la que sería la estación de mayor demanda del sistema. A esto se suma el desarrollo del puente de la calle 3, pensado para mejorar la conexión con rutas de TransMiZonal.

En el Grupo 3 se ejecuta uno de los componentes más relevantes de ingeniería: un deprimido vehicular que permitirá la conexión directa entre la Avenida 68 y la troncal Américas, optimizando los tiempos de desplazamiento en este corredor.

Infraestructura clave para la movilidad en Bogotá

El Grupo 4 incorpora nuevas estaciones, una de ellas ubicada entre la calle 12A y la avenida La Esperanza, además de un deprimido peatonal que facilitará la conexión con la estación de la calle 13. Estas intervenciones buscan mejorar la accesibilidad y la seguridad de los usuarios del sistema.

¡Revolcón en la Calle 80 de Bogotá! Revelan planes para ampliar carriles, extender Transmilenio y descongestionar la vía
RELACIONADO

¡Revolcón en la Calle 80 de Bogotá! Revelan planes para ampliar carriles, extender Transmilenio y descongestionar la vía

En el caso del Grupo 5, ya se encuentra en operación desde octubre de 2025 el puente que conecta la troncal de la calle 26 con la Avenida 68, lo que evidencia que algunos componentes del proyecto ya están generando impacto en la movilidad urbana.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Usuarios denuncian irregularidades y estafas en pedidos a domicilio en Bogotá

Roy Barreras

"Un país fracturado no resuelve los problemas": Roy Barreras habla sobre el posible panorama en las presidenciales

La Guajira

Masacre en Maicao: cinco personas asesinadas, entre ellas un menor de 17 años

Otras Noticias

Comercio

Subastas virtuales se consolidan como motor de inversión y rotación de activos en Colombia

El crecimiento de las subastas digitales en Colombia está cambiando la forma en que empresas y personas invierten, con transacciones que ya superan los $300.000 millones.

Google

La drástica decisión de Google con Gemini después de una grave demanda de suicidio

Google anunció actualizaciones en Gemini tras la fuerte demanda que recayó por suicidio.

Fútbol Profesional Colombiano

Luto en el fútbol profesional colombiano: Falleció histórico jugador de Millonarios y de Selección Colombia

La casa de los famosos

Yina Calderón arremete severamente contra Karola tras comportamiento en la Casa de los Famosos

Enfermedades

Alerta por sarampión en Colombia: confirman casos importados y advierten riesgo de propagación