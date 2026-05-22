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Dólar en Colombia cayó con fuerza y cerró por debajo de los $3.700 este 22 de mayo

Precio del dólar en Colombia hoy, 22 de mayo de 2026: la divisa estadounidense cerró en $3.667,09 tras registrar una fuerte caída frente a la TRM y alcanzar su nivel más bajo en más de dos semanas.

Dólar en Colombia cayó con fuerza y cerró por debajo de los $3.700 este 22 de mayo
Foto: Freepik.

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
02:36 p. m.
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El precio del dólar en Colombia volvió a registrar una caída este viernes 22 de mayo de 2026 y cerró la jornada con una tendencia a la baja en el mercado cambiario.

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La divisa estadounidense terminó en $3.667,09, lo que representó una disminución de $34,28 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.701,37.

Durante la jornada, el dólar mostró movimientos constantes y alcanzó un precio mínimo de $3.650 y un máximo de $3.685, manteniéndose por debajo de la barrera de los $3.700 durante buena parte del día.

Además, se realizaron 1.693 transacciones por un monto cercano a US$1.269 millones, reflejando una jornada activa para el mercado cambiario colombiano.

El dólar alcanzó su nivel más bajo en más de dos semanas

Uno de los datos más relevantes del cierre de este viernes es que la divisa alcanzó su nivel más bajo desde el pasado 4 de mayo de 2026. Frente al día anterior, el dólar cayó $29,12, equivalente a un descenso de 0,78 %.

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La moneda estadounidense también registró una disminución frente a la semana pasada. Comparado con el mismo día de hace ocho días, el dólar bajó 2,2 %, es decir, cerca de $83,33 menos. Sin embargo, al comparar la cotización actual con la del mismo periodo del mes anterior, todavía se evidencia un incremento de 3,5 %, equivalente a $125,32.

¿Cómo se ha comportado el dólar durante 2026?

En lo corrido del año, el dólar ha mostrado una tendencia moderadamente bajista en Colombia. Según los registros más recientes, la TRM acumula una caída de 1,48 % frente al inicio de 2026, lo que representa una reducción de $55,71.

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Además, si se compara con el mismo día de 2025, la diferencia es aún mayor. El dólar hoy se encuentra $468,10 por debajo del valor registrado hace un año, reflejando una disminución anual de 11,23 %.

Analistas del mercado siguen atentos al comportamiento internacional de la moneda estadounidense y a factores económicos que puedan influir en el precio del dólar en Colombia durante las próximas semanas.

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