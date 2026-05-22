CANAL RCN
Colombia Video

Sector turismo advierte cancelaciones en Buenaventura tras el secuestro de Alexander y Nicolás Valencia

Alexander Valencia fue encontrado sin vida el miércoles, 20 de mayo, tras ser secuestrado por Los Shottas.

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
02:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se completan cinco días del secuestro de Alexander Valencia, de 43 años, y su hijo, Nicolás Valencia, de 22, en el sector de La Bocana, ubicado en playas de Buenaventura.

El miércoles, 20 de mayo, fue hallado el cuerpo sin vida de Alexander. Sin embargo, las autoridades siguen tras el rastro de Nicolás, que fue retenido por presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Shottas.

El impacto generado por el secuestro y posterior asesinato de una de las víctimas ha empezado a golpear el sector turismo en Buenaventura. Según dijo en diálogo con Noticias RCN la representante de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Marilliny Arango:

Se han registrado “cancelaciones de reservas que, previamente, se habían realizado y ya estamos viendo los resultados negativos de esta situación”.

Autoridades lograron rescatar a pareja de comerciantes secuestrada en Palmira y sus dos hijos
RELACIONADO

Autoridades lograron rescatar a pareja de comerciantes secuestrada en Palmira y sus dos hijos

Desde el Concejo de Buenaventura hacen un llamado de urgencia al Gobierno:

También, desde el Concejo de Buenaventura, rechazaron las actuaciones de Los Shottas y su impacto en la región, antes de hacer un llamado de urgencia al Gobierno Nacional para atender la situación de seguridad en el municipio.

“Hoy el gremio (del sector turismo) se encuentra preocupado porque (el secuestro) es una actividad inusual aquí, en Buenaventura, por lo cual la rechazamos rotundamente”.

Incluso, el presidente del Concejo, Francisco Paredes, hizo un llamado al “Gobierno Nacional para que replantee y reevalúe los diálogos con los grupos criminales en Buenaventura, debido a que las acciones que han adelantado, tanto en la zona urbana, como en la zona rural, no demuestran una voluntad y un interés de querer preservar el orden y la seguridad en Buenaventura”.

Continúa la búsqueda de Nicolás Valencia, secuestrado junto a su padre en playas de Buenaventura
RELACIONADO

Continúa la búsqueda de Nicolás Valencia, secuestrado junto a su padre en playas de Buenaventura

Pareja secuestrada en Buenaventura volvió a la libertad:

La misma semana en la que Alexander y Nicolás Valencia fueron secuestrados, se conoció que Risary Caldas y Jairo Ledezma, pareja secuestrada en Buenaventura entrando marzo de 2026, recobró su libertad.

La noticia la confirmó uno de sus familiares e informó que ambos se encuentran estables. Risary y Jairo son reconocidos comerciantes del sector de Juan XXIII en el puerto de Buenaventura.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

El lunes se abrirán las urnas para los colombianos en el exterior

Cauca

De los 110 indígenas heridos por disputa en Cauca, 85 fueron por arma de fuego

Bogotá

Caso Yulixa Toloza: ¿Quién es el anestesiólogo que está en mira de la Fiscalía? Nuevas pistas

Otras Noticias

Resultados lotería

RESULTADO DEL SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 22 de mayo de 2026

¡Hubo nuevo afortunados tras el sorteo del Super Astro Sol de este 22 de mayo! Descubra aquí el resultado exacto.

Fútbol Profesional Colombiano

Millonarios concretó la primera salida en este 2026: jugador ya viste los colores de este club en Europa

Los embajadores confirmaron la venta de este jugador al viejo continente.

La casa de los famosos

Habrá temido castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿por qué?

Perú

VIDEO | Alcalde en Perú le disparó con pistola de electrochoques a un asesor: ya hay pronunciamiento

Secretaría de Salud

Lo que debe saber antes de hacerse una cirugía plástica