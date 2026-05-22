Sector turismo advierte cancelaciones en Buenaventura tras el secuestro de Alexander y Nicolás Valencia

Se completan cinco días del secuestro de Alexander Valencia, de 43 años, y su hijo, Nicolás Valencia, de 22, en el sector de La Bocana, ubicado en playas de Buenaventura.

El miércoles, 20 de mayo, fue hallado el cuerpo sin vida de Alexander. Sin embargo, las autoridades siguen tras el rastro de Nicolás, que fue retenido por presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Shottas.

El impacto generado por el secuestro y posterior asesinato de una de las víctimas ha empezado a golpear el sector turismo en Buenaventura. Según dijo en diálogo con Noticias RCN la representante de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Marilliny Arango:

Se han registrado “cancelaciones de reservas que, previamente, se habían realizado y ya estamos viendo los resultados negativos de esta situación”.

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Desde el Concejo de Buenaventura hacen un llamado de urgencia al Gobierno:

También, desde el Concejo de Buenaventura, rechazaron las actuaciones de Los Shottas y su impacto en la región, antes de hacer un llamado de urgencia al Gobierno Nacional para atender la situación de seguridad en el municipio.

“Hoy el gremio (del sector turismo) se encuentra preocupado porque (el secuestro) es una actividad inusual aquí, en Buenaventura, por lo cual la rechazamos rotundamente”.

Incluso, el presidente del Concejo, Francisco Paredes, hizo un llamado al “Gobierno Nacional para que replantee y reevalúe los diálogos con los grupos criminales en Buenaventura, debido a que las acciones que han adelantado, tanto en la zona urbana, como en la zona rural, no demuestran una voluntad y un interés de querer preservar el orden y la seguridad en Buenaventura”.

Pareja secuestrada en Buenaventura volvió a la libertad:

La misma semana en la que Alexander y Nicolás Valencia fueron secuestrados, se conoció que Risary Caldas y Jairo Ledezma, pareja secuestrada en Buenaventura entrando marzo de 2026, recobró su libertad.

La noticia la confirmó uno de sus familiares e informó que ambos se encuentran estables. Risary y Jairo son reconocidos comerciantes del sector de Juan XXIII en el puerto de Buenaventura.