El lunes se abrirán las urnas para los colombianos en el exterior

El 25 de mayo se abrirán las urnas para que los colombianos en el exterior voten por el próximo presidente. Hay 1.414.661 connacionales habilitados para ejercer su derecho al voto. Los ciudadanos residentes en Auckland, Nueva Zelanda, serán los primeros en votar.

Estados Unidos, Venezuela, Brasil y España agrupan el mayor número de centros habilitados para recibir a los votantes.

Estados Unidos 57

Venezuela 23

Brasil 12

España 24

A través de su página web, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha habilitado mecanismos de consulta para que los votantes puedan verificar su lugar de votación.

¿Cómo será la jornada de votación para colombianos en el exterior?

Los connacionales podrán elegir el día que mejor se ajuste a su disponibilidad. Entre el 25 y el 31 de mayo podrán votar en consulados y secciones consulares en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El domingo 31 de mayo se habilitarán puestos de votación adscritos.

Tenga en cuenta que el único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía, no pasaporte ni contraseña.

Aquí puede consultar los puestos de votación