VIDEO | Alcalde en Perú le disparó con pistola de electrochoques a un asesor: ya hay pronunciamiento

A través de redes sociales, se viralizó en las últimas horas un video protagonizado por el alcalde de Santiago de Surco (Perú), Carlos Bruce, en el que utilizó una pistola de electrochoques.

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En el material audiovisual, se evidencia que el mandatario le disparó a uno de sus asesores, quien terminó neutralizado en el suelo. El hecho causó eco y el alcalde se pronunció.

Alcalde afirmó que fue una situación controlada

“Las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza”, afirmó al mencionar que fue una simulación que no presentó afectaciones ni riesgos.

Esta particular situación se dio en medio de un preocupante ambiente violento en la política peruana. El jueves 21 de mayo, siete sicarios asesinaron a Víctor Febre, alcalde de un distrito de la región de Piura; norte de Perú.

Los delincuentes lo sorprendieron cuando se dirigía hacia su despacho después de almorzar y, sin mediar palabra, desenfundaron las pistolas y emprendieron la huida a toda velocidad.

La violencia política que azota a Perú

El territorio de Piura está ubicado en la frontera con Ecuador y es una de las regiones más afectadas por las extorsiones, sicariato y fortalecimiento de las bandas locales. El asesinato de Febre es el tercero que ocurre contra una autoridad municipal en lo corrido de 2026.

Se recuerda, por ejemplo, que en marzo fue herido Jorge Huanca, alcalde de Castilla, también por sicarios. Un patrón común es que Piura y este distrito tienen altos índices de violencia.

La preocupante situación no es solo de este año. Solamente en 2025, fueron asesinados dos funcionarios de La Libertad, zona que limita con el Pacífico, y una trabajadora de Chicama fue víctima de homicidio a pocas horas de Navidad.

Esta violencia ha ido de la mano con la crisis política que se vive en la Presidencia. En la última década, ha habido ocho mandatarios.