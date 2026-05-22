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Millonarios concretó la primera salida en este 2026: jugador ya viste los colores de este club en Europa

Los embajadores confirmaron la venta de este jugador al viejo continente.

Millonarios
Foto: @millosfcoficial en Instagram.

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
01:26 p. m.
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En las últimas horas de este viernes 22 de mayo, Millonarios confirmó la venta de uno de sus atacantes al fútbol del exterior. Se trata del extremo Beckham David Castro, hombre que fue presentado como nuevo jugador de Lugano de Suiza.

“Millonarios FC informa que el jugador Beckham David, quien llegó a nuestro Fútbol Base en 2020 y se destacó prontamente, dando el salto al equipo profesional en 2023, fue transferido al FC Lugano de Suiza y continuará su carrera de en fútbol exterior”, indicó el club en un comunicado.

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La cifra de venta asciende a unos 850.000 dólares y su contrato será por los próximos tres años.

Números de Castro con Millonarios

En total, el extremo por izquierda sumó 21 partidos disputados sumando todas las competiciones (Liga DIMAYOR y CONMEBOL Sudamericana). Durante este periodo, el canterano albiazul registró una producción ofensiva de cuatro goles anotados y tres asistencias aportadas.

Su última anotación se dio en el ámbito internacional, el cual se dio el pasado 7 de mayo en la Copa Sudamericana, cuando ingresó desde el banco para sellar la victoria 4-2 ante Boston River en condición de visitante con una anotación sobre el minuto 90.

Castro ratificó su perfil como un extremo punzante y con vocación de rematador. En el rentado local acumuló 17 disparos totales —con una efectividad cercana al 35% de tiros entre los tres palos— y generó al menos 10 oportunidades claras de gol para sus compañeros.

Con un valor de mercado que ronda los 900.000 euros y contrato vigente hasta diciembre de 2026, la directiva de Millonarios ha optado por facilitar el salto del joven extremo al 'Viejo Continente'. Su marcha, sumada a la baja confirmada del delantero Jorge Hurtado, obligará al cuerpo técnico a reestructurar la ofensiva de cara al segundo torneo del año, cerrando así un ciclo valioso para el futbolista bautizado en honor a la leyenda inglesa del Real Madrid.

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