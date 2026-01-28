CANAL RCN
Colombia Video

Investigan desaparición de avioneta de Satena que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña: esto se sabe

El vuelo debía aterrizar en Ocaña a las 12:15 p.m., pero no llegó a su destino.

Noticias RCN

enero 28 de 2026
02:31 p. m.
La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil informó este miércoles que se encuentra recopilando información sobre la pérdida de comunicación de una avioneta de Satena, que cubría la ruta Cúcuta – Ocaña con 13 pasajeros y 2 tripulantes a bordo.

RELACIONADO

Según la entidad, se activaron los protocolos correspondientes y se inició el Plan de Manejo de Emergencias (PMU). La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló en su cuenta de X que los reportes oficiales se difundirán a través de los canales de la Aerocivil y el Ministerio, y reiteró el apoyo a las autoridades aeronáuticas en las tareas de búsqueda y coordinación.

El último contacto de la aeronave fue a las 11:54 de la mañana, según Satena

Por su parte, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) indicó que la aeronave transportaba 13 pasajeros y 2 tripulantes, y aclaró que el servicio es prestado por la empresa Searca para Satena, sin presencia de personal militar en la tripulación.

El vuelo, identificado como NSE 8849, despegó a las 11:42 a. m. y tenía previsto aterrizar a las 12:05 p. m., pero su último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 a. m., según confirmó Satena en un comunicado oficial.

Las autoridades mantienen desplegados los protocolos de emergencia mientras se adelantan las labores de búsqueda y verificación.

¿Quiénes viajaban en la avioneta que cubría la ruta Cúcuta - Ocaña?

Satena señaló que “se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”.

Además, dispuso la línea telefónica (601) 919 3333 para brindar información oficial a los familiares de los ocupantes.

El candidato presidencial, Juan Fernando Cristo, lamentó a través de su cuenta de X la pérdida de comunicación con la avioneta y expresó que se encuentra "muy preocupado por los pasajeros que van abordo. Ahí está mi paisano Diógenes Quintero, curul de paz del Catatumbo, con quien compartimos la esperanza y el trabajo por la paz del país. Que aparezcan pronto".

