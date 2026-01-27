CANAL RCN
Una persona muerta y al menos cinco heridos dejó el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga

En medio de los altercados, varias personas resultaron heridas con armas cortopunzantes y tuvieron que ser atendidas de urgencia.

enero 27 de 2026
09:27 p. m.
El clásico disputado en la frontera entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga terminó en hechos violentos que dejaron un saldo fatal.

Las autoridades confirmaron el asesinato con arma blanca de un hincha del equipo santandereano, además de varios lesionados durante los disturbios registrados dentro y fuera del Estadio General Santander.

Riñas en las tribunas y heridos con armas cortopunzantes

Los primeros incidentes se presentaron en las tribunas, donde se desataron riñas entre aficionados. En medio de los altercados, varias personas resultaron heridas con armas cortopunzantes y tuvieron que ser atendidas de urgencia.

Personal de logística y la fuerza pública intentaron restablecer el orden al interior del escenario deportivo, pero la situación se agravó al finalizar el compromiso.

Enfrentamientos en las calles y operativo de la UNDMO

A las afueras del estadio se registraron nuevos enfrentamientos entre hinchas del Cúcuta Deportivo y la Policía. La violencia obligó a la intervención de unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que desplegaron un operativo para dispersar a los grupos más agresivos y evitar daños mayores en locales comerciales cercanos.

Las autoridades anunciaron investigaciones para identificar a los responsables de los hechos y reforzar la seguridad en futuros encuentros, en un intento por frenar la violencia que sigue afectando al fútbol colombiano.

