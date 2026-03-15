Guarda de seguridad de IPS en Cartagena se debate entre la vida y la muerte tras ataque armado a sus instalaciones

En Cartagena, John Jairo Cantillo lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos tras impedir, como guarda de seguridad, que el familiar de una paciente de la IPS Virrey Solís ingresara armado a las instalaciones.

Ocurrió en la madrugada del miércoles, 11 de marzo, cuando el hombre armado trató de entrar por la fuerza y, al ser detenido, disparó contra la entrada principal, la puerta al consultorio 106 y Cantillo, antes de amenazar a un segundo guarda.

Su esposa advirtió que “fueron seis los impactos de bala” que recibió en uno de sus brazos y espalda; por lo que fue trasladado de urgencia a la clínica Madre Bernarda en la capital del departamento de Bolívar.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Cantillo?

Ya en la clínica Madre Bernarda, Cantillo fue intervenido quirúrgicamente y, de momento, se recupera en una unidad de cuidados intensivos. De acuerdo con el personal médico, demostró una leve mejoría en las últimas horas, pero su estado sigue siendo crítico.

Rafael Navarro, director del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (Dadis), insistió en que la ciudad “tiene que ser escenario de convivencia, Cartagena tiene que ser escenario de paz en los servicios de salud (…) estamos haciendo presencia en todas las instituciones de salud que tienen urgencias de baja, mediana y alta complejidad”.

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Autoridades reforzarán las medidas de seguridad en los centros de salud:

Tras el ataque, las autoridades de ‘La Heroica’ informaron que reforzarán las medidas de seguridad en la IPS Virrey Solís y otros centros de salud.

Así lo dio a conocer Bruno Hernández, secretario del Interior de Cartagena: “Queremos informarles que, desde este momento, cuentan con un dispositivo especial en esta clínica que atiende a tantos pacientes cada día”.

El responsable logró huir del lugar de los hechos, pero las autoridades ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos por información que conduzca a su captura.