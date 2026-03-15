Hombre asesinó a su pareja, dejó el cuerpo en la casa y regresó a incendiar todo para borrar pruebas

En Palmira, Valle del Cauca, una mujer de 28 años fue encontrada sin vida dentro de su propia vivienda en el barrio Coronado, en un caso que cada vez revela detalles más inquietantes.

De acuerdo con las primeras informaciones, el cuerpo habría permanecido tres días dentro de la casa antes de que se registrara un incendio en el inmueble.

Las autoridades investigan si el fuego habría sido provocado para destruir pruebas y borrar cualquier rastro del homicidio.

Hombre asesinó a su pareja e incendió la casa para borrar la evidencia en Palmira

La emergencia se conoció inicialmente como un incendio estructural dentro de una vivienda del sector de Coronado. Sin embargo, cuando los organismos de socorro ingresaron para controlar las llamas, descubrieron que en el interior del inmueble se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer.

El comandante de la Policía de Palmira, Edison Mora, explicó cómo se dio el hallazgo.

En zona urbana del municipio de Palmira, sector de Coronado, fue hallado un cuerpo sin vida de una mujer al interior de una vivienda luego de registrarse un incendio estructural de este inmueble.

Las primeras indagaciones revelaron un detalle y es que la mujer habría estado muerta desde hacía varios días antes de que se presentara el incendio.

Al parecer, la mujer llevaba tres días muerta antes del incendio. En el marco del procedimiento fue capturada una persona en flagrancia quien presuntamente estaría vinculado con estos hechos y quien era la pareja sentimental de la víctima.

Sospechoso de haberla asesinado regresó a la vivienda y le prendió fuego para eliminar las pruebas

Según las hipótesis iniciales, el hombre capturado habría regresado al lugar y prendido fuego a la vivienda con el objetivo de desaparecer evidencias del crimen.

Sin embargo, cuando el Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia y logró controlar las llamas, encontró el cadáver de la víctima entre los restos del incendio.

Las autoridades confirmaron que el señalado agresor fue detenido y, por ahora, deberá responder inicialmente por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, mientras avanza el proceso judicial.

Desde la Personería de Palmira, las autoridades rechazaron lo ocurrido y pidieron que el caso sea investigado con todo el rigor de la ley. El personero William Espinoza lamentó el hecho.

Rechazamos y lamentamos los hechos de violencia ocurridos el día de hoy donde una mujer de 26 años aparece sin vida.

Entre tanto, un equipo técnico de la Fiscalía ya se encuentra recopilando pruebas para establecer con claridad lo ocurrido dentro de la vivienda y determinar si el crimen debe ser imputado como feminicidio agravado.