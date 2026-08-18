Ayudas por sismo en Colombia: 933 toneladas en el Nemesio Camacho

En tan solo seis días, el estadio Nemesio Camacho logró recolectar 933 toneladas de ayudas para las familias afectadas por el terremoto. Conozca cómo más de 10.000 voluntarios hicieron posible esta hazaña monumental y qué se necesita ahora para que estas valiosas donaciones lleguen a su destino final.

Balance de las donaciones por el terremoto: un esfuerzo monumental

Colombia ha demostrado una vez más su asombrosa capacidad de unión ante la adversidad. Lo que inició hace seis días como una iniciativa de la empresa concesionaria Sencia para habilitar el estadio Nemesio Camacho al servicio del país, se transformó rápidamente en una movilización ciudadana sin precedentes. Durante este periodo de operación ininterrumpida las 24 horas, se logró acopiar la increíble cifra de 933 toneladas de ayuda humanitaria.

La logística detrás de esta hazaña requirió la coordinación de 79 envíos y la participación activa de más de 10.000 voluntarios. Además, diariamente ingresaron más de 2.000 vehículos cargados con donaciones provenientes de ciudadanos, empresas y diversas organizaciones solidarias. Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, destacó que el verdadero milagro no fueron solo las toneladas movilizadas, sino la voluntad de miles de personas que decidieron servir a desconocidos, transformando sus ganas en tiempo, cajas y apoyo real.

Distribución de ayudas humanitarias: ¿a qué departamentos llegarán?

El objetivo principal de esta titánica labor es asegurar que los suministros básicos lleguen a las familias que resultaron afectadas por el terremoto de manera rápida y eficiente. En estrecha coordinación con la Cruz Roja Colombiana, las ayudas humanitarias fueron destinadas a seis puntos específicos distribuidos en cinco departamentos del territorio nacional.

La distribución oficial de los suministros se organizó de la siguiente manera:

344 toneladas fueron enviadas al departamento de Risaralda.

236 toneladas se destinaron al Valle del Cauca.

157 toneladas emprendieron rumbo hacia Caldas.

138 toneladas fueron asignadas para el departamento del Chocó.

58 toneladas se despacharon hacia el Quindío.

Cortesía: Sencia

Homenaje a las víctimas del sismo y agradecimiento a voluntarios

En medio de la incesante labor logística, hubo un espacio fundamental para el respeto y la memoria colectiva. El equipo directivo de Sencia, junto a los miles de voluntarios presentes, realizó un emotivo homenaje para honrar a las víctimas que dejó el terremoto. Durante este solemne acto, los asistentes compartieron un sentido minuto de silencio y entonaron el Himno Nacional, uniendo sus corazones en solidaridad con las familias que atraviesan un momento de duelo.

Asimismo, la organización extendió su profundo agradecimiento a cada persona que aportó su granito de arena. Se reconoció especialmente a las empresas que donaron alimentos y bebidas para mantener la energía del voluntariado, así como a conductores, medios de comunicación, artistas, deportistas e influenciadores que apoyaron y visibilizaron la iniciativa. También se destacó el invaluable apoyo de las autoridades locales y operativas, incluyendo a la Cruz Roja Colombiana, la Alcaldía Mayor de Bogotá, Bomberos, Defensa Civil y la Policía Cívica.

Cortesía: Sencia

¿Cómo seguir ayudando? Aún se necesitan voluntarios y transporte

Aunque la recepción de nuevas donaciones físicas en las instalaciones del Nemesio Camacho concluyó oficialmente a la medianoche del domingo, la misión humanitaria aún no ha finalizado. Todavía queda un volumen considerable de artículos en el recinto, por lo que la fase crítica de clasificación, organización, empaque y embalaje continúa activa.