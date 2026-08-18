ICBF ordenó retirar mural que evidenciaba instrumentalización política de la niñez

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ordenó retirar un mural en el que aparecían mensajes de contenido político escritos por niños y niñas, tras advertir elementos que podían evidenciar una instrumentalización de la niñez con fines ideológicos.

La obra había sido presentada como un homenaje a los menores de edad y buscaba representar sus voces y expresiones. Sin embargo, entre los mensajes plasmados aparecieron referencias a la “lucha” y otras expresiones que fueron consideradas de carácter político.

A esto se sumó la presencia de elementos gráficos y simbología asociada al comunismo y a movimientos políticos. La combinación de estos componentes generó cuestionamientos sobre el uso de la imagen y las expresiones de los niños dentro de un espacio institucional destinado a su protección.

Cuestionamientos por el contenido de la obra

La principal preocupación está relacionada con la posibilidad de que los menores hayan sido utilizados para transmitir mensajes políticos o ideológicos definidos por adultos.

El ICBF tiene entre sus responsabilidades garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, las actividades desarrolladas en sus espacios deben procurar que los menores puedan expresarse libremente, sin ser utilizados como vehículos para promover intereses partidistas o ideológicos.

El episodio también plantea una discusión sobre los límites de las actividades artísticas y pedagógicas cuando involucran a población infantil. Si bien el arte puede convertirse en una herramienta para que los menores expresen sus opiniones, existe una diferencia entre permitirles desarrollar su creatividad y exponerlos a discursos políticos que puedan responder a intereses externos.

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Orden de retirar el mural

Ante los elementos identificados, la directora del ICBF impartió la instrucción de retirar la obra. La decisión busca evitar que un espacio destinado a la infancia sea utilizado para promover mensajes políticos o simbología vinculada con determinadas corrientes ideológicas.

El caso también pone sobre la mesa la importancia de establecer criterios claros para las expresiones artísticas que se exhiben en escenarios institucionales relacionados con niños y niñas.

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La discusión no se limita al mural en sí, sino al principio de proteger a los menores de cualquier forma de instrumentalización. Los espacios destinados a su atención deben estar orientados a garantizar sus derechos, bienestar y desarrollo, sin convertir sus voces o imágenes en herramientas para defender posiciones políticas.

La orden de retirar la obra representa, de esta manera, una postura frente a la necesidad de mantener los escenarios de protección de la niñez alejados de cualquier intento de utilización política o ideológica.