Cinco recomendaciones para recuperar la rutina y sentir seguridad tras el terremoto

Ya ha transcurrido una semana después de que el país, casi que en su totalidad, sintió el fuerte movimiento ocasionado por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a más de 15 departamentos y cientos de municipios.

Pese a que decenas de ayudas ya han ido llegando a las zonas más golpeadas, una nueva problemática ha aquejado a millones de colombianos y esta corresponde a los impactos sobre la salud mental tanto de los afectados y demás ciudadanos.

¿Cómo volver a la rutina tras el terremoto?

Los impactos de un terremoto no paran cuando la tierra deja de moverse. Después de un evento de tal magnitud llega el miedo, ansiedad, tristeza o preocupación. También pueden aparecer pensamientos de pánico ante un posible escenario en donde se repita el evento lo que puede afectar la falta de sueño.

Ante estos importantes impactos para la salud mental de las personas, expertos han hecho algunas recomendaciones con el objetivo de mitigar algunos de estos efectos.

Para Luis Barragán, experto del Programa de Psicología de la Universidad Manuela Beltrán, estas reacciones pueden ser normales después de una experiencia en la que el cuerpo y la mente percibieron una amenaza.

“Después de un terremoto como el vivido en Colombia, es completamente normal sentir miedo, dolor, ansiedad, tristeza e incluso pensar que en cualquier momento puede ocurrir”, explica el especialista.

Según Barragán, el primer paso es comprender que recuperar la tranquilidad no ocurre necesariamente de inmediato. El objetivo es recuperar progresivamente la sensación de seguridad.

Pasos para recuperar la tranquilidad tras un terremoto

Volver a la rutina es considerado como el primer paso para recuperar la tranquilidad ya que dichas actividades pasan a ser una herramienta de distracción para la mente.

“Una de las cosas que debemos hacer para enfrentar estas emociones es intentar recuperar poco a poco nuestra rutina. Esas actividades que hacíamos antes del terremoto pueden ayudarnos a recuperar estabilidad y seguridad. La clave está en volver poco a poco, sin exigirnos que todo funcione exactamente igual que antes desde el primer día”, aseguró Barragán.

No convertir el celular en una ventana permanente de lo sucedido ya que permanecer expuestos a imágenes y noticias puede aumentar la ansiedad. Pese a que no se trata de dejar de lado la información, hay que poner límites en esta al consultar desde fuentes confiables y establecer momentos específicos para conocer las novedades.

“Si vuelve el miedo debemos tomar una pausa, respirar lentamente, mirar las cosas, las personas que tenemos a nuestro alrededor y recordar que estamos en el presente”, recomienda.

Hablar, acompañar y pedir ayuda hacen parte de dicho proceso. Por esto, se deben priorizar los espacios para reflexionar sobre lo ocurrido para expresar el miedo, la tristeza y las preocupaciones.

“Si pasan los días y sigue el miedo, la ansiedad, los pensamientos asociados al terremoto continúan afectando nuestra cotidianidad, puede ser necesario acudir a un profesional de la salud mental”, explica.