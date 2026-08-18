‘Levantemos a Colombia’: estos son los jugadores confirmados

Leyendas del fútbol colombiano se reunirán este viernes 21 de agosto en El Campín para el partido benéfico ‘Levantemos a Colombia’, un encuentro que reunirá a varias de las figuras más reconocidas de la Selección Colombia. La totalidad de la taquilla será destinada a apoyar a las familias afectadas por el terremoto.

¿Qué jugadores estarán en ‘Levantemos a Colombia’?

Mario Alberto Yepes, principal impulsor de la iniciativa, estará acompañado por un grupo de leyendas y referentes del fútbol colombiano. Entre los nombres confirmados aparecen Radamel Falcao, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Juan Guillermo Cuadrado, René Higuita y Faryd Mondragón.

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La lista anunciada para el encuentro en Bogotá está conformada por:

Mario Alberto Yepes

Radamel Falcao

Carlos Valderrama

Juan Guillermo Cuadrado

René Higuita

Camilo Zúñiga

Faryd Mondragón

Carlos Sánchez

Giovanni Moreno

Juan Pablo Ángel

Fabián Vargas

Jackson Martínez

Alexander Mejía

Macnelly Torres

Jhon ‘Choronta’ Restrepo

Giovanny Hernández

Cristian Zapata

Gerardo Bedoya

Carlos Valdés

Óscar Córdoba

Teófilo Gutiérrez

Fredy Guarín

La convocatoria reúne a futbolistas de diferentes generaciones que tuvieron protagonismo con la Selección Colombia y que ahora se suman a una causa solidaria.

¿Cuándo y dónde será el partido benéfico 'Levantemos a Colombia’?

‘Levantemos a Colombia’ se disputará el viernes 21 de agosto de 2026, a las 7:30 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

El propósito del encuentro es el de recaudar recursos para las zonas afectadas por la emergencia. Yepes invitó a hinchas, familias, empresas y ciudadanos a participar.

“Levantemos a Colombia nace desde el corazón y con un solo propósito: ayudar”, señaló el excapitán de la Selección Colombia.

La organización informó que los recursos serán canalizados a través de la Cruz Roja Colombiana, Fundación Solidaridad por Colombia y TECHO para mi País, entidades que participarán en el proceso para que las ayudas lleguen a las comunidades afectadas.

¿Cuánto cuesta la entrada a ‘Levantemos a Colombia’?

La boletería tiene precios desde $25.000 hasta $50.000, dependiendo de la localidad.

Occidental Preferencial: $50.000

Occidental Platea Alta: $50.000

Occidental Platea Baja: $50.000

Occidental General: $50.000

Oriental Platea: $40.000

Oriental Preferencial: $40.000

Oriental General: $40.000

Lateral Norte: $25.000

Lateral Sur: $25.000

La expectativa está puesta ahora en la respuesta de los aficionados. El objetivo de los organizadores es que El Campín tenga una gran asistencia y que el fútbol se convierta en una fuente de apoyo para quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia.