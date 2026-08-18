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‘Levantemos a Colombia’: estos son los jugadores confirmados

Estos son los jugadores confirmados para el partido benéfico 'Levantemos a Colombia' en El Campín.

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Fotos: AFP y captura pantalla YouTube Pibe Valderrama

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
10:54 a. m.
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Leyendas del fútbol colombiano se reunirán este viernes 21 de agosto en El Campín para el partido benéfico ‘Levantemos a Colombia’, un encuentro que reunirá a varias de las figuras más reconocidas de la Selección Colombia. La totalidad de la taquilla será destinada a apoyar a las familias afectadas por el terremoto.

¿Qué jugadores estarán en ‘Levantemos a Colombia’?

Mario Alberto Yepes, principal impulsor de la iniciativa, estará acompañado por un grupo de leyendas y referentes del fútbol colombiano. Entre los nombres confirmados aparecen Radamel Falcao, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Juan Guillermo Cuadrado, René Higuita y Faryd Mondragón.

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La lista anunciada para el encuentro en Bogotá está conformada por:

  • Mario Alberto Yepes
  • Radamel Falcao
  • Carlos Valderrama
  • Juan Guillermo Cuadrado
  • René Higuita
  • Camilo Zúñiga
  • Faryd Mondragón
  • Carlos Sánchez
  • Giovanni Moreno
  • Juan Pablo Ángel
  • Fabián Vargas
  • Jackson Martínez
  • Alexander Mejía
  • Macnelly Torres
  • Jhon ‘Choronta’ Restrepo
  • Giovanny Hernández
  • Cristian Zapata
  • Gerardo Bedoya
  • Carlos Valdés
  • Óscar Córdoba
  • Teófilo Gutiérrez
  • Fredy Guarín

La convocatoria reúne a futbolistas de diferentes generaciones que tuvieron protagonismo con la Selección Colombia y que ahora se suman a una causa solidaria.

¿Cuándo y dónde será el partido benéfico 'Levantemos a Colombia’?

‘Levantemos a Colombia’ se disputará el viernes 21 de agosto de 2026, a las 7:30 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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El propósito del encuentro es el de recaudar recursos para las zonas afectadas por la emergencia. Yepes invitó a hinchas, familias, empresas y ciudadanos a participar.

“Levantemos a Colombia nace desde el corazón y con un solo propósito: ayudar”, señaló el excapitán de la Selección Colombia.

La organización informó que los recursos serán canalizados a través de la Cruz Roja Colombiana, Fundación Solidaridad por Colombia y TECHO para mi País, entidades que participarán en el proceso para que las ayudas lleguen a las comunidades afectadas.

¿Cuánto cuesta la entrada a ‘Levantemos a Colombia’?

La boletería tiene precios desde $25.000 hasta $50.000, dependiendo de la localidad.

  • Occidental Preferencial: $50.000
  • Occidental Platea Alta: $50.000
  • Occidental Platea Baja: $50.000
  • Occidental General: $50.000
  • Oriental Platea: $40.000
  • Oriental Preferencial: $40.000
  • Oriental General: $40.000
  • Lateral Norte: $25.000
  • Lateral Sur: $25.000
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La expectativa está puesta ahora en la respuesta de los aficionados. El objetivo de los organizadores es que El Campín tenga una gran asistencia y que el fútbol se convierta en una fuente de apoyo para quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia.

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