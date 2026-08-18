‘Levantemos a Colombia’: estos son los jugadores confirmados
Estos son los jugadores confirmados para el partido benéfico 'Levantemos a Colombia' en El Campín.
Noticias RCN
10:54 a. m.
Leyendas del fútbol colombiano se reunirán este viernes 21 de agosto en El Campín para el partido benéfico ‘Levantemos a Colombia’, un encuentro que reunirá a varias de las figuras más reconocidas de la Selección Colombia. La totalidad de la taquilla será destinada a apoyar a las familias afectadas por el terremoto.
¿Qué jugadores estarán en ‘Levantemos a Colombia’?
Mario Alberto Yepes, principal impulsor de la iniciativa, estará acompañado por un grupo de leyendas y referentes del fútbol colombiano. Entre los nombres confirmados aparecen Radamel Falcao, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Juan Guillermo Cuadrado, René Higuita y Faryd Mondragón.
La lista anunciada para el encuentro en Bogotá está conformada por:
- Mario Alberto Yepes
- Radamel Falcao
- Carlos Valderrama
- Juan Guillermo Cuadrado
- René Higuita
- Camilo Zúñiga
- Faryd Mondragón
- Carlos Sánchez
- Giovanni Moreno
- Juan Pablo Ángel
- Fabián Vargas
- Jackson Martínez
- Alexander Mejía
- Macnelly Torres
- Jhon ‘Choronta’ Restrepo
- Giovanny Hernández
- Cristian Zapata
- Gerardo Bedoya
- Carlos Valdés
- Óscar Córdoba
- Teófilo Gutiérrez
- Fredy Guarín
La convocatoria reúne a futbolistas de diferentes generaciones que tuvieron protagonismo con la Selección Colombia y que ahora se suman a una causa solidaria.
¿Cuándo y dónde será el partido benéfico 'Levantemos a Colombia’?
‘Levantemos a Colombia’ se disputará el viernes 21 de agosto de 2026, a las 7:30 p. m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
El propósito del encuentro es el de recaudar recursos para las zonas afectadas por la emergencia. Yepes invitó a hinchas, familias, empresas y ciudadanos a participar.
“Levantemos a Colombia nace desde el corazón y con un solo propósito: ayudar”, señaló el excapitán de la Selección Colombia.
La organización informó que los recursos serán canalizados a través de la Cruz Roja Colombiana, Fundación Solidaridad por Colombia y TECHO para mi País, entidades que participarán en el proceso para que las ayudas lleguen a las comunidades afectadas.
¿Cuánto cuesta la entrada a ‘Levantemos a Colombia’?
La boletería tiene precios desde $25.000 hasta $50.000, dependiendo de la localidad.
- Occidental Preferencial: $50.000
- Occidental Platea Alta: $50.000
- Occidental Platea Baja: $50.000
- Occidental General: $50.000
- Oriental Platea: $40.000
- Oriental Preferencial: $40.000
- Oriental General: $40.000
- Lateral Norte: $25.000
- Lateral Sur: $25.000
La expectativa está puesta ahora en la respuesta de los aficionados. El objetivo de los organizadores es que El Campín tenga una gran asistencia y que el fútbol se convierta en una fuente de apoyo para quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia.