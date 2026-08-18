PIB creció 3,5% en el segundo trimestre 2026: así fue el comportamiento de la economía

La economía colombiana mostró señales de recuperación sostenida al crecer 3,5% en el segundo trimestre de 2026 comparado con el mismo período del año anterior, confirmó el más reciente balance del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El Producto Interno Bruto (PIB) acumuló un crecimiento de 2,9% durante el primer semestre del año, reflejando una dinámica económica positiva en el país.

Por su parte, el PIB creció 1,3% respecto a la dinámica de la economía entre enero y marzo 2026.

Los sectores que influyeron en el crecimiento del PIB

El sector que más contribuyó a este desempeño fue la administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; y actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, que registró un crecimiento de 10% y aportó 1,7 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado.

El sector de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creció 2,2%, contribuyendo con 0,5 puntos porcentuales. Mientras que las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación crecieron 9,5%, aportando 0,4 puntos porcentuales.

La dinámica de gasto del PIB para el segundo trimestre 2026

Desde el enfoque del gasto, el consumo final aumentó 4,4% y la formación bruta de capital creció 7,1%. Sin embargo, las exportaciones presentaron una disminución de 1,0%, mientras que las importaciones aumentaron 7,5%.

En la comparación trimestral, destacó el sector de construcción con un crecimiento de 6,4%, seguido por actividades artísticas y de entretenimiento con 4,0%, y suministro de electricidad, gas y agua con 2,8%.

Por el contrario, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registró una contracción de 2,1%, siendo el único sector que presentó variación negativa en el período analizado.

El Dane señaló que estas cifras preliminares están sujetas a revisiones por actualización de indicadores básicos y destacó que la demanda final interna creció 4,9% anual, impulsada tanto por el consumo como por la inversión.