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PIB creció 3,5% en el segundo trimestre 2026: así fue el comportamiento de la economía

El sector público impulsó la expansión económica mientras que las exportaciones decrecieron. El primer semestre del año registró un crecimiento del 2,9%.

PIB creció 3,5% en el segundo trimestre 2026: así fue el comportamiento de la economía
Foto: diseñada por Magnific

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
10:53 a. m.
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La economía colombiana mostró señales de recuperación sostenida al crecer 3,5% en el segundo trimestre de 2026 comparado con el mismo período del año anterior, confirmó el más reciente balance del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

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El Producto Interno Bruto (PIB) acumuló un crecimiento de 2,9% durante el primer semestre del año, reflejando una dinámica económica positiva en el país.

Por su parte, el PIB creció 1,3% respecto a la dinámica de la economía entre enero y marzo 2026.

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Los sectores que influyeron en el crecimiento del PIB

El sector que más contribuyó a este desempeño fue la administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; y actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, que registró un crecimiento de 10% y aportó 1,7 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado.

El sector de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida creció 2,2%, contribuyendo con 0,5 puntos porcentuales. Mientras que las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación crecieron 9,5%, aportando 0,4 puntos porcentuales.

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La dinámica de gasto del PIB para el segundo trimestre 2026

Desde el enfoque del gasto, el consumo final aumentó 4,4% y la formación bruta de capital creció 7,1%. Sin embargo, las exportaciones presentaron una disminución de 1,0%, mientras que las importaciones aumentaron 7,5%.

En la comparación trimestral, destacó el sector de construcción con un crecimiento de 6,4%, seguido por actividades artísticas y de entretenimiento con 4,0%, y suministro de electricidad, gas y agua con 2,8%.

Por el contrario, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registró una contracción de 2,1%, siendo el único sector que presentó variación negativa en el período analizado.

El Dane señaló que estas cifras preliminares están sujetas a revisiones por actualización de indicadores básicos y destacó que la demanda final interna creció 4,9% anual, impulsada tanto por el consumo como por la inversión.

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