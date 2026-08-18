CANAL RCN
Colombia Video

Manizales intenta reactivar su comercio tras nueve días cerrado por terremoto

El proceso de reactivación no ha sido sencillo. Mientras algunos establecimientos han logrado reabrir, otros permanecen cerrados en espera de evaluaciones estructurales y reparaciones.

Noticias RCN

agosto 18 de 2026
10:05 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este martes, el centro de Manizales intenta volver gradualmente a la actividad comercial después de nueve días de cierre forzoso tras el terremoto que sacudió la capital de Caldas.

Mintrabajo anuncia medidas laborales para proteger a trabajadores afectados por el terremoto
RELACIONADO

Mintrabajo anuncia medidas laborales para proteger a trabajadores afectados por el terremoto

Manizales intenta reactivar el comercio tras el terremoto

Los comerciantes han comenzado a levantar las persianas de sus establecimientos en la Carrera 23, una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad, enfrentando un panorama de pérdidas económicas significativas y, en muchos casos, la necesidad de empezar de cero.

La reapertura comercial representa mucho más que reanudar las ventas para estos empresarios. “Estamos bregando, pues, para abrir los locales comerciales, los pocos que hay en este momento, para que la gente se vuelva a reactivar”, aseguró uno de los comerciantes.

Para muchos de ellos, volver a abrir sus puertas significa proteger empleos, recuperar el sustento de sus familias y dar el primer paso para superar las consecuencias económicas de esta emergencia.

Sin embargo, el proceso de reactivación no ha sido sencillo. Mientras algunos establecimientos han logrado reabrir, otros permanecen cerrados en espera de evaluaciones estructurales y reparaciones necesarias para operar con seguridad.

"Nos acaban de decir que tenemos que volver a cerrar por ese tema de la fachada, pero parece un poco ilógico porque finalmente se están haciendo labores. No se ponen de acuerdo; Espacio Público nos dice una cosa o nos dice otra, llega el otro y nos dice otra cosa diferente. "Estamos ahí como a la deriva y con ganas de empezar a trabajar lo más pronto posible", explicó un comerciante.

A pesar de las dificultades, la alcaldía de Manizales ha autorizado la reapertura gradual del comercio, lo que ha permitido que peatones y trabajadores regresen paulatinamente al centro de la ciudad.

Solidaridad en Chocó: estudiante recibe silla de ruedas tras terremoto en Colombia
RELACIONADO

Solidaridad en Chocó: estudiante recibe silla de ruedas tras terremoto en Colombia

"Es complejo, pero estamos dando la pelea. "Aquí estamos gracias a la Alcaldía de Manizales, que nos ha ayudado y está reabriendo lentamente, paulatinamente las calles, el comercio y, bueno, la gente ya está empezando a fluir y, bueno, vamos a salir adelante de esta", manifestó otro empresario con esperanza.

El retorno a la cotidianeidad resulta fundamental para la reactivación económica de la ciudad, especialmente porque detrás de cada negocio hay familias enteras y empleos que dependen de las ventas diarias. Muchos comerciantes perdieron no solo sus locales, sino también todo su inventario y equipamiento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

La placa lo delató: capturan a hombre que conducía una moto robada en el sur de Bogotá

Terremoto

Busca a su hermano bajo los escombros en Pereira tras perder a toda su familia en Venezuela

Ministerio del Trabajo

Mintrabajo anuncia medidas laborales para proteger a trabajadores afectados por el terremoto

Otras Noticias

Salud mental

Cinco recomendaciones para recuperar la rutina y sentir seguridad tras el terremoto

Expertos hablaron sobre la importancia de recuperar la rutina, dormir adecuadamente, socializar y evitar la exposición a redes.

Copa Sudamericana

Santa Fe vs. River Plate: fecha, hora y dónde ver el partido en vivo

Independiente Santa Fe recibe a River Plate: hora, canal de TV y todos los detalles para ver este duelo por Sudamericana.

Tolima

Nataly Umaña reapareció llevando donaciones a los animales afectados por los incendios en Tolima

Dólar

Dólar sorprende en el inicio de semana en Colombia: así abrió este 18 de agosto

Filipinas

Tiroteo en colegio de Filipinas dejó dos muertos y fue transmitido en vivo