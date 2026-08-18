Manizales intenta reactivar su comercio tras nueve días cerrado por terremoto

Este martes, el centro de Manizales intenta volver gradualmente a la actividad comercial después de nueve días de cierre forzoso tras el terremoto que sacudió la capital de Caldas.

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Manizales intenta reactivar el comercio tras el terremoto

Los comerciantes han comenzado a levantar las persianas de sus establecimientos en la Carrera 23, una de las arterias comerciales más importantes de la ciudad, enfrentando un panorama de pérdidas económicas significativas y, en muchos casos, la necesidad de empezar de cero.

La reapertura comercial representa mucho más que reanudar las ventas para estos empresarios. “Estamos bregando, pues, para abrir los locales comerciales, los pocos que hay en este momento, para que la gente se vuelva a reactivar”, aseguró uno de los comerciantes.

Para muchos de ellos, volver a abrir sus puertas significa proteger empleos, recuperar el sustento de sus familias y dar el primer paso para superar las consecuencias económicas de esta emergencia.

Sin embargo, el proceso de reactivación no ha sido sencillo. Mientras algunos establecimientos han logrado reabrir, otros permanecen cerrados en espera de evaluaciones estructurales y reparaciones necesarias para operar con seguridad.

"Nos acaban de decir que tenemos que volver a cerrar por ese tema de la fachada, pero parece un poco ilógico porque finalmente se están haciendo labores. No se ponen de acuerdo; Espacio Público nos dice una cosa o nos dice otra, llega el otro y nos dice otra cosa diferente. "Estamos ahí como a la deriva y con ganas de empezar a trabajar lo más pronto posible", explicó un comerciante.

A pesar de las dificultades, la alcaldía de Manizales ha autorizado la reapertura gradual del comercio, lo que ha permitido que peatones y trabajadores regresen paulatinamente al centro de la ciudad.

"Es complejo, pero estamos dando la pelea. "Aquí estamos gracias a la Alcaldía de Manizales, que nos ha ayudado y está reabriendo lentamente, paulatinamente las calles, el comercio y, bueno, la gente ya está empezando a fluir y, bueno, vamos a salir adelante de esta", manifestó otro empresario con esperanza.

El retorno a la cotidianeidad resulta fundamental para la reactivación económica de la ciudad, especialmente porque detrás de cada negocio hay familias enteras y empleos que dependen de las ventas diarias. Muchos comerciantes perdieron no solo sus locales, sino también todo su inventario y equipamiento.