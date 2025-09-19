Bala perdida impactó en la cabeza de un niño de 8 años mientras jugaba en su casa en Medellín

En la parte alta de la comuna Villahermosa, en Medellín, un niño de apenas 8 años fue alcanzado en la cabeza por una bala perdida mientras se encontraba dentro de su propia casa, jugando en la sala con el celular de su padre.

El proyectil ingresó por el techo de la vivienda y lo impactó de forma directa, dejándolo en estado crítico.

Bala perdida impactó a un niño de 8 años en Medellín

De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el proyectil atravesó el techo de la vivienda y terminó hiriendo al menor.

Tras el impacto, fue trasladado inicialmente a un hospital de mediana complejidad, pero debido a la gravedad de la lesión fue remitido de urgencia al Hospital San Vicente Fundación, donde permanece bajo estricta atención médica.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel William Castaño, indicó que los peritos balísticos analizan la ojiva hallada en la escena.

Obviamente esto nos va a servir muchísimo para empezar este trabajo de identificación de quién o de qué irresponsable pudo haber generado este disparo tal vez hacia el aire y que lastimosamente lo que hemos podido establecer hasta este momento es que ingresó por el techo de la casa donde residía el menor y pues lastimosamente impactando su cabeza.

El alcalde de Medellín también lamentó lo ocurrido y señaló que, es indispensable el apoyo ciudadano para identificar al responsable.

Padrastro del niño impactado por la bala perdida relató cómo ocurrió todo

Jorgy Alexander Legarda, padrastro del menor herido, contó lo que ocurrió en cuestión de segundos:

Yo escuché como una explosión, como un crujido, pero escuché fue lo del techo y el niño gritando. Cuando nos levantamos, mi mujer y yo del cuarto, y ese montón de sangre por todo el niño, ahí no nos decía nada, llorando, el niño así con la manita en la cabeza.

El hombre describió con angustia el momento posterior:

Lo que nos importa en este momento para mí es que mi niño esté bien, que salga bien de todo, que se levante de la anestesia.

Ahora, mientras el menor permanece en estado crítico, expertos en balística intentan establecer de dónde salió el disparo y quién es el responsable.