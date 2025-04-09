CANAL RCN
Colombia

Robo de camioneta terminó con balacera en Bogotá: hubo policías heridos

Los policías quedaron lesionados luego de que los delincuentes los arrollaran con la camioneta hurtada.

Robo de vehículo terminó en balacera en Bogotá.
Robo de vehículo terminó en balacera en Bogotá. Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
12:24 p. m.
En horas de la noche del miércoles 3 de septiembre, ocurrió un violento hecho en Bogotá que incluso tuvo intercambio de disparos.

La Policía informó que ocurrió cerca a las 9:00 p.m. Delincuentes robaron una camioneta de alta gama en la localidad de Puente Aranda, más concretamente en el sector conocido como barrio Alquería.

Policías quedaron lesionados tras ser arrollados

Al parecer, estos hombres amenazaron al conductor de la camioneta, quien estaba estacionándose en su casa. Durante la huida, las autoridades fueron alertadas y comenzó la persecución. Por medio de un plan candado, se buscó interceptar la camioneta y capturar a los ladrones.

Una vez los delincuentes se encontraron con la Policía, los arrollaron. Dos patrulleros resultados lesionados. En medio de este hecho se presentó el intercambio de disparos. Al verse acorralados, los ladrones dejaron abandonado el vehículo y escaparon.

Con corte al 31 de agosto, el Sistema Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía apunta que en Bogotá se presentaron 1.668 hurtos de automotores. Un año atrás, la cifra había llegado a 2.572, por lo que en este 2025 hubo una reducción del 34.4% reflejada en 887 casos menos.

Robo de automotores en Bogotá

Hasta el momento, el mes en donde más se presentó este delito fue abril con 286 casos. La otra cara de la moneda mostró que marzo fue el que menos reportes tuvo: 197.

La modalidad más empleada por los ladrones fue llave maestra con 877 casos. Con respecto al uso de armas, 462 fueron con pistolas o de fuego y 35 con cortopunzantes.

En materia de motocicletas, las cifras apuntan que entre enero y julio se reportaron 2.402 hechos. Así como el caso de los automotores, hubo una reducción; pero esta fue del 29.3% o lo que es igual, 996 casos menos.

