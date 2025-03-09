VIDEO | Vecinos golpearon a ladrón que le robó más de $80 millones a comerciante en Bogotá

En Bogotá fue capturado un hombre que era buscado por sembrar terror. Al parecer, robaba utilizando una pistola.

La ciudadanía alertó a los uniformados de que presuntamente tenía retenido a un ladrón. Cuando los policías llegaron, efectivamente se dieron cuenta de que este hombre habría sido golpeado por los vecinos.

Ladrón amenazó al comerciante con un arma

Minutos antes, este criminal presuntamente amenazó a un comerciante con una pistola y pretendió robarle 85 millones de pesos. El arma contaba con diez cartuchos.

Las cámaras de seguridad grabaron el momento en el que la ciudadanía retuvo al ladrón. Un hombre que pasaba por la calle alcanzó a interceptar la motocicleta con la que el delincuente estaba emprendiendo la huida con un cómplice que conducía.

Con una patada, hizo que terminara de perder el control, cayera y se deslizara por la vía. A los pocos minutos, un grupo de personas rodeó al delincuente y comenzó a golpearlo.

Robos en la localidad de Suba: ¿Qué muestran las cifras?

Luego de la respectiva valoración médica, se espera que un juez de control de garantía dicte medida de aseguramiento contra este hombre.

El Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía Nacional apunta que, con corte al 31 de julio, en la capital se cometieron 75.520 hurtos a personas.

El mes que más casos presentó fue marzo (11.541), mientras que el menor fue mayo (9.551). Los crímenes en los que hubo protagonismo de armas fueron: 13.725 con puñales, 6.349 con armas de fuego y 1.068 con elementos contundentes.

Particularmente con las localidades, las cinco en donde mayores delitos se cometieron fueron: Suba, Engativá, Kennedy, Teusaquillo y Chapinero. Todas superan los cinco mil reportes.

Comparando las cifras con el mismo periodo de 2024, hubo un leve incremento del 0.1% reflejado en 66 casos más. El resto de las modalidades de hurto (exceptuando abigeato) experimentaron reducciones mayores al 5%.