Baby World reunió a más de 5,200 personas en Bogotá y consolidó su crecimiento como encuentro para las familias

Con una asistencia de más de 5.200 personas durante dos días, concluyó en Bogotá la tercera edición de Baby World, el evento familiar que reunió experiencias de entretenimiento, aprendizaje y bienestar para padres, niños y animales de compañía en la Hacienda San Rafael.

Durante el fin de semana, el encuentro congregó a más de 100 marcas —principalmente emprendimientos—, que ofrecieron productos y servicios dirigidos a las familias, en una edición que amplió su apuesta por la música, los talleres, la inclusión y los espacios pet friendly.

“Cerramos esta edición de Baby World con un balance muy positivo. Más de 5.200 personas nos acompañaron durante el fin de semana, consolidando este espacio como un punto de encuentro para las familias”, aseguró Stefany Sepúlveda, empresaria y creadora del evento.

La programación incluyó espectáculos musicales para la primera infancia como Un Bosque Encantado, Tu Rockcito, La Guambera y la participación internacional de Policuentacuentos, desde Panamá, propuestas que, según los organizadores, fueron uno de los principales atractivos para los asistentes.

“Uno de los grandes protagonistas fue la agenda de entretenimiento. Los shows musicales como Un Bosque Encantado, Tu Rockcito, la Guambera y la participación internacional de PoliCuentacuentos desde Panamá fueron un éxito total, creando momentos de conexión real entre padres, hijos y cuidadores”, afirmó Sepúlveda.

Además de los espectáculos, el evento desarrolló una agenda académica con charlas especializadas y talleres sobre temas como crianza, educación emocional, manejo de pantallas, bullying y convivencia con animales de compañía.

Una apuesta por la inclusión y la experiencia familiar

Uno de los componentes centrales de esta edición fue su enfoque inclusivo. Baby World mantuvo medidas orientadas a facilitar la participación de familias con niños neurodivergentes, con espacios diseñados para reducir estímulos sensoriales, zonas de calma, señalización accesible y personal capacitado para acompañar a los asistentes.

Estas acciones hicieron parte del modelo implementado bajo el Sello PABLO, con el que el evento se presentó como una feria familiar con ajustes para promover entornos más accesibles.

La edición también mantuvo su carácter pet friendly, integrando contenidos y espacios pensados para familias que conviven con animales de compañía, ampliando el concepto del evento como un escenario integral para el bienestar familiar.

Con zonas de juego, experiencias interactivas, feria escolar, muestras de productos para la primera infancia y contenidos especializados, Baby World reforzó su apuesta por consolidarse como un espacio de encuentro para padres, cuidadores, niños y emprendimientos enfocados en este sector.

“Contamos con la participación de más de 100 marcas, principalmente emprendimientos, que ofrecieron productos y servicios enfocados en el bienestar de las familias y también de sus animales de compañía”, señaló Sepúlveda.

Balance positivo y proyección de crecimiento

Tras el cierre del evento, los organizadores destacaron el crecimiento de la feria frente a su primera edición y proyectaron su fortalecimiento como plataforma para las familias en Colombia.

“Baby World sigue creciendo como una plataforma que no solo entretiene, sino que también acompaña, educa y fortalece los vínculos en familia”, concluyó Sepúlveda.

El balance dejó a Baby World como uno de los encuentros familiares más grandes realizados recientemente en Bogotá, combinando entretenimiento, formación e inclusión en un mismo espacio, con una propuesta que busca seguir ampliándose en próximas ediciones.