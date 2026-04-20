Día nacional de la música popular en Colombia: fecha, artistas confirmados y más detalles

Colombia se está preparando para vivir uno de los shows más esperados por parte de los fieles fanáticos de la música ranchera, pues próximamente se celebrará el día nacional de la música popular para no solo exaltar la labor de varios de los artistas más representativos, sino también honrar el legado de artistas como Darío Gómez y Yeison Jiménez.

Por supuesto, las expectativas ya se han elevado entre todos los seguidores del género ya que poco a poco se han ido revelando los nombres de los cantantes que van a asistir al icónico evento.

¿Cuándo y en dónde será el concierto?

La gran celebración para la música popular se llevará a cabo el próximo 25 de julio en el Movistar Arena de Bogotá. Pese a que inicialmente se había programado para el 26 de julio, la fecha actualizada ya fue confirmada por la empresa Sírvalo Pues que está encargada de organizar el gran homenaje.

Según la empresa organizadora, dicha fecha inicial fue seleccionada estratégicamente ya que el 26 de julio del 2022 murió Darío Gómez, considerado como el rey del despecho en el país. Así mismo, el 26 de julio de 1991 nació Yeison Jiménez, quien también hizo historia el 26 de julio del 2025 al convertirse en el primer artista del género popular en llenar el primer estadio en todo el país.

No cabe duda de que Bogotá se ha convertido en una de las plazas favoritas por parte de varios artistas, quienes han seleccionado a la capital colombiana para llevar algunos de los shows más grandes e imponentes a nivel logístico.

¿Quiénes son los artistas confirmados?

Lo que inició como una gran enigma se ha ido descubriendo poco a poco ya que el primer artista confirmado para el tan anhelado concierto fue el Charrito Negro. Al amplio cartel ya se han ido sumando otros artistas como Jhonny Rivera, Jhon Álex Castaño, quien está próximo a hacer su primer Movistar Arena en solitario, y El Andariego.

Por supuesto, las emociones no se han hecho esperar ya que en varias de las publicaciones se ha exaltado el vínculo que Yeison Jiménez logró tener con cada uno de los artistas que, hasta el momento, harán parte del gran homenaje a uno de los géneros más aclamados por los colombianos.