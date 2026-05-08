“Nos quedó faltando”: MinDefensa Pedro Sánchez entrega un balance de su gestión durante el Gobierno Petro

A poco más de 48 horas de dejar el Ministerio de Defensa, el actual jefe de la cartera, Pedro Sánchez, entregó en Mañana Express un balance de su gestión durante el Gobierno de Gustavo Petro.

El cambio de mando, según comentó, es “igual a un relevo en un turno de hospital. Tenemos un paciente que se llama Colombia, con ciertos temas en seguridad, que mejoró en algunos signos vitales, pero en otros tenemos preocupación, como en el Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar”.

En el último cuatrienio han sido neutralizados “17.000 integrantes de los grupos militares más peligrosos y capturados más de 780.000 personas”. Sin embargo, los grupos armados registraron un crecimiento alarmante, pasando de 15.120 integrantes en 2022 a 27.367 en 2025.

Aun así, el ministro invitó a entender de otra forma la seguridad nacional: “¿Cuántas capturas se necesitan para que Colombia sea segura? Una nación no es más segura por capturar más personas, sino al evitar que encuentren en el delito esas oportunidades que el Estado y la familia les deberían dar”.

MinDefensa, Pedro Sánchez, deja una serie de consignas al nuevo Gobierno:

De su gestión, el ministro destaca que “en 15 departamentos y 18 capitales se redujo la tasa de homicidios, si comparamos el 2021 con el 2025 (…) pero claro, no es suficiente, nos quedó faltando”.

Además, con el operativo realizado en el cañón del Micay se habría logrado “una recuperación supremamente importante. Se redujo en un 49% el reclutamiento de menores y en 29% los actos terroristas, pero nos quedó faltando en Antioquia y en el sur de Bolívar, donde también vemos preocupaciones”.

Sin embargo, quedan consignas para el próximo Gobierno, como encontrar un escudo antidrones y gestionar los recursos necesarios para adquirirlo y es que, según comentó:

“Los drones llegan y cambian, prácticamente, el carácter de cualquier conflicto (…) no existe en este momento una capacidad del 100% para inhibir todos los ataques. En Colombia, sin embargo, se han inhibido alrededor del 95% de los intentos de ataques: son 22.000 desde 2024, pero, claro, se han visto afectados el personal militar y la población civil”.

También queda pendiente la liberación de uniformados en manos de las disidencias y la captura de alias Calarcá, que, de acuerdo con el ministro saliente, “es un criminal” que “traicionó no solamente a un presidente que confió y fue elegido bajo un proyecto que decía que podría lograr la paz en pocos días y a los colombianos”.

Pero insiste en que “hay una política de paz total, que no es de una persona o de un Gobierno, sino de un Estado. Es una Ley aprobada por el Congreso que le da facultades al Gobierno para adelantar este proceso. Ha reconocido el señor presidente de la República que hubo errores en ciertos manejos, como que el cese al fuego, que debe ser al término de una negociación, no al inicio”.

Riesgos de cara a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella:

Ante la amenaza de supuestos explosivos, que emitió el presidente Gustavo Petro, de cara a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, el ministro informó que 11.000 uniformados van a custodiar el departamento del Valle del Cauca y anunció una recompensa de 500 millones de pesos por información que permita evitar cualquier atentado el siete de agosto.

“Ayer estuve en Cali con la cúpula militar y policial revisando el dispositivo en el aeropuerto, el desplazamiento, la universidad, el batallón Pichincha y los riesgos ya fueron identificados, pero lo más importante es que se están mitigando: ataques con explosivos, drones, vandalismo… se determinó una estrategia para todos ellos”, explicó.

Hizo un llamado al nuevo Gobierno a elevar en el futuro el salario de los integrantes de las Fuerzas Armadas e indicó que “hay una realidad delicada en tema presupuestal. Si uno quiere seguridad, no vale solamente un discurso, el amor por la seguridad se da en el presupuesto”.

Y, finalmente, sobre el tema de los MI-17 indicó que, a su salida, no se ha perdido ni un solo peso por la mala ejecución del contrato: “Si bien es cierto que se recibieron bienes y servicios por 2.6 millones de dólares, supimos que no iban a cumplir con el contrato, así que tomamos la decisión de terminarlo e imponer sanciones. Todo el dinero que se había pagado en anticipos ya fue regresado a la nación y de la multa de 8.9 millones de dólares han pagado poco más de 6”.