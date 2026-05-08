Ministerio de Transporte confirma nueva técnico-mecánica obligatoria para estos vehículos en Colombia

El Ministerio de Transporte oficializó una nueva medida que impactará al sector del transporte de carga en el país.

A través de la Resolución 20263040030265, la entidad reglamentó por primera vez la revisión técnico-mecánica para remolques y semirremolques, estableciendo las condiciones bajo las cuales deberán ser inspeccionados y fijando los plazos para los vehículos nuevos y los que ya están en circulación.

La decisión busca fortalecer la seguridad vial, reducir el riesgo de accidentes por fallas mecánicas y cerrar un vacío normativo que existía en Colombia frente a este tipo de vehículos, fundamentales para el transporte de mercancías por carretera.

¿Qué vehículos deberán hacer la revisión técnico-mecánica?

La nueva reglamentación aplica exclusivamente a los remolques y semirremolques, no a carros particulares, motocicletas o camionetas.

La resolución establece que estos vehículos deberán someterse a una revisión técnico-mecánica anual, la cual deberá realizarse mientras estén acoplados a una unidad tractora y siguiendo los criterios de la Norma Técnica Colombiana NTC 5375-4:2024.

En el caso de los remolques y semirremolques nuevos, la primera inspección deberá efectuarse dentro de los dos años siguientes a la fecha de su matrícula. Para los vehículos que ya se encuentran registrados, el Ministerio definió un cronograma gradual de implementación.

Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en Colombia existen 2.869 remolques y 118.293 semirremolques registrados. De estos, cerca del 51 % ha realizado operaciones de carga durante los últimos tres años.

Así funcionará la nueva reglamentación

La resolución también autoriza a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) de clases C y D para ampliar su acreditación ante el ONAC y ofrecer este servicio especializado. Además, el sistema RUNT incorporará el registro de estas revisiones y la Superintendencia de Transporte reforzará las labores de inspección y vigilancia.

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"La seguridad vial empieza por garantizar que todos los vehículos que circulan por nuestras carreteras cumplan condiciones técnicas adecuadas. Con esta resolución cerramos un vacío regulatorio histórico, fortalecemos el transporte de carga y damos un paso más para proteger la vida de quienes transitan por las vías del país", afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

La normativa también contempla un esquema tarifario para la prestación del servicio, el cual será evaluado durante los dos primeros años de implementación con el fin de realizar los ajustes que sean necesarios. Con esta medida, el Gobierno busca modernizar los controles técnicos del transporte de carga y avanzar en las metas del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031.