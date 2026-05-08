¿Pierde los puntos? Revelaron los argumentos de América de Cali tras las demandas de Chicó e Inter

América de Cali ha tenido un inicio soñado en la Liga BetPlay 2026 II debido a que ha ganado sus dos primeros partidos.

En el debut, los 'escarlatas' jugaron en El Campín vs. Internacional de Bogotá y se impusieron 0-2 con anotaciones de Tilman Palacios (52') y Yeison Guzmán (62').

Además, en la segunda fecha, los 'diablos rojos' recibieron a Boyacá Chicó en el Pascual Guerrero y lo vencieron 7-0 con goles de Yeison Guzmán (5' y 42'), Dany Rosero (22' y 65'), Luis Quiñones (48') y Kevin Angulo (87' y 89').

Sin embargo, el lateral Yhormar Hurtado fue alineado en ambos partidos y tanto Internacional como Boyacá Chicó decidieron interponer demandas para reclamar los puntos en el 'escritorio'.

Sus argumentos son que el nuevo lateral 'escarlata' actuó en tres clubes diferentes durante el 2026 (América de Cali, Tolima y Always Ready), a pesar de que hay una regla que no lo permite.

En medio de esa coyuntura, aunque la Dimayor no ha tomado una decisión definitiva sobre los puntos, sí notificó que Yhormar Hurtado quedó suspendido por siete días.

¿Qué ha dicho América en medio de toda esta coyuntura? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

América de Cali defiende sus puntos: estos son sus argumentos en el caso Yhormar Hurtado

El periodista Juan Cortés reveló que América ya contestó las demandas y que recordó que en el 2024 hubo una situación similar con Luis 'Chino' Sandoval, pero no se impusieron sanciones.

"América ya respondió a las denuncias por una presunta alineación indebida de Yhormar Hurtado. En su defensa, el club no solo discute el fondo del caso, sino también la forma en que fue tramitado el proceso. Ya existe en el fútbol colombiano un caso como el del 'Chino' Sandoval (2024), donde militó en Deportivo Cali, Cartagena y DIM, pero sin consecuencia alguna", expresó el comunicador.

"Uno de los principales argumentos: la denuncia de Internacional tardó cerca de dos días en ser notificada al club, pero América tuvo menos de 24 horas para presentar sus descargos. Otro punto que expone el club es la diferencia en el trámite de las denuncias: la de Boyacá Chicó fue notificada el mismo día de su presentación, mientras que la de Internacional no tuvo el mismo tratamiento. Además, la defensa sostiene que la norma FIFA depende de cómo cada Federación define la temporada y los partidos con Always Ready fueron en la Copa Libertadores, que es una competencia diferente", añadió.

¿Cuándo vuelve a jugar América de Cali por la Liga BetPlay 2026 II?

América de Cali, por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026 II, jugará este 5 de agosto vs. Once Caldas.

El partido se disputará en el estadio Palogrande de Manizales y, de acuerdo con la programación de Dimayor, el balón comenzará a rodar a partir de las 8:30 de la noche.