MG (r) Alejandro Barrera será el director de la Policía Nacional del Gobierno de De la Espriella

A tres días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, en Cali, Valle del Cauca, se conoció que el nuevo director de la Policía será el mayor general (r) Alejandro Barrera.

A sus 55 años será reintegrado a la institución para asumir como director, tras el cambio de Gobierno, que tendrá lugar en las primeras horas del viernes 7 de agosto (2026).

Barrera fue un alto oficial de la Policía, que desarrolló gran parte de su carrera en el área especializada de carabineros, de la que fue director, al igual que del área de inteligencia.

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