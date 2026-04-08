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‘Calarcá’, el cabecilla de las disidencias que es gestor de paz, fue imputado por múltiples delitos

Este cabecilla ha estado desde 2022 al mando del Bloque Jorge Suárez Briceño, uno de los más sanguinarios de las disidencias.

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
07:23 p. m.
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Alexander Díaz Mendoza, más conocido con el alias de Calarcá Córdoba, fue imputado por varios crímenes cometidos como cabecilla de las disidencias de las Farc. También lo declararon persona ausente.

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Insight Crime presenta en su sitio web una detallada biografía sobre este hombre, uno de los principales responsables del recrudecimiento de las disidencias en el último tiempo junto a alias Iván Mordisco.

¿Quién es ‘Calarcá Córdoba?

Desde finales de los 90 hizo parte de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el Frente 40, el cual delinquía mayormente en Meta. Posteriormente, quedó en las tropas especiales del Bloque Oriental y para 2013 ya era el tercero al mando del frente.

Junto a alias Gentil Duarte, se apartó del Acuerdo de Paz de 2016 y volvió a las armas para hacer parte del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias. En 2023, estuvo en la mesa de negociación con el gobierno; pero en pocos meses se suspendió el cese al fuego.

Las disidencias experimentaron una división que se mantiene entre ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’. Tras esto, dejó de ser miembro del EMC y le dio vida al autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).

El extenso prontuario del cabecilla

A su extenso prontuario se suma la reciente imputación por desaparición forzada, tortura, reclutamiento de menores, porte de armas, asesinatos y secuestros ocurridos en Tolima, Huila, Caquetá, Guaviare y Meta.

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La investigación tiene como punto de partida el mes de junio de 2022, desde cuando ‘Calarcá’ es cabecilla del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias. Siendo el máximo comandante, ha ordenado una larga lista de masacres y demás delitos.

Solamente en el último año, de enero de 2025 al mismo mes de 2026, se registraron 54 asesinatos en Calamar, San José del Guaviare y El Retorno. Yendo más atrás, en 2023, el cabecilla habría estado detrás de la desaparición de un comerciante en Meta y del reclutamiento de una menor que escapó hace tan solo cinco meses.

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