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Hallan restos humanos en el sur de Bogotá: autoridades investigan identidad y las causas

Una de las hipótesis de las autoridades apunta a posibles retaliaciones o ajustes de cuentas vinculados con organizaciones delincuenciales.

Mañana Express

agosto 05 de 2026
08:16 a. m.
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Un habitante de calle encontró en una bolsa negra partes de un cuerpo en una zona verde del barrio Ciudad Jardín, localidad Antonio Nariño.

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El aviso a las autoridades movilizó varias patrullas de la Policía, que acordonaron el lugar para iniciar las inspecciones y el levantamiento de los restos.

Según un informe preliminar, se trataría de una mujer entre los 20 y 25 años. Entre las partes halladas estaba la cabeza, lo que generó conmoción entre los residentes que presenciaron el operativo. Medicina Legal asumió la tarea de establecer la identidad de la víctima.

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Hipótesis de retaliaciones y reclamo de seguridad

Las autoridades iniciaron rastreo de cámaras y entrevistas en la zona para encarrilar la investigación. Una de las hipótesis apunta a posibles retaliaciones o ajustes de cuentas vinculados con organizaciones delincuenciales relacionadas con el tráfico de estupefacientes en el sur de Bogotá.

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Los vecinos, impactados por el hallazgo, pidieron mayor presencia policial en el sector para mejorar las condiciones de seguridad y evitar hechos que siembran miedo y zozobra en la comunidad.

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