Hallan restos humanos en el sur de Bogotá: autoridades investigan identidad y las causas

Un habitante de calle encontró en una bolsa negra partes de un cuerpo en una zona verde del barrio Ciudad Jardín, localidad Antonio Nariño.

El aviso a las autoridades movilizó varias patrullas de la Policía, que acordonaron el lugar para iniciar las inspecciones y el levantamiento de los restos.

Según un informe preliminar, se trataría de una mujer entre los 20 y 25 años. Entre las partes halladas estaba la cabeza, lo que generó conmoción entre los residentes que presenciaron el operativo. Medicina Legal asumió la tarea de establecer la identidad de la víctima.

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Hipótesis de retaliaciones y reclamo de seguridad

Las autoridades iniciaron rastreo de cámaras y entrevistas en la zona para encarrilar la investigación. Una de las hipótesis apunta a posibles retaliaciones o ajustes de cuentas vinculados con organizaciones delincuenciales relacionadas con el tráfico de estupefacientes en el sur de Bogotá.

Los vecinos, impactados por el hallazgo, pidieron mayor presencia policial en el sector para mejorar las condiciones de seguridad y evitar hechos que siembran miedo y zozobra en la comunidad.