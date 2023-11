Integrantes de la 'Bancada Caribe' critican la gestión del Gobierno ante el secuestro del padre de Luis Díaz

El secuestro de los padres del futbolista Luis Díaz, ocurrido el pasado sábado 28 de octubre, ha causado preocupación e incertidumbre en toda Colombia. La organización al margen de la ley Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó este crimen, lo que ha puesto en tela de juicio los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

Este hecho ha sido juzgado por funcionarios y figuras públicas del país. La 'Bancada Caribe' del Congreso de la República afirmaron públicamente su rechazo ante el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del jugador colombiano Luis Díaz, cuestionando si de verdad se están brindando o no garantías mediante las negociaciones de paz.

Carlos Meisel, senador por el partido Centro Democrático, se pronunció sobre este secuestro, asegurando que esto evidencia la "falta de autoridad" y firmeza con las organizaciones criminales del país. Para el senador, las bandas criminales azotan a los ciudadanos a diario y no ven una verdadera autoridad que haga frente a este problema. Meisel mencionó que el Gobierno Nacional cree que su retórica y discursos podrán convencer a los criminales de dejar de delinquir, pero él asegura que esto no funciona así.S

"Aquí todos los días están azotando a los ciudadanos las bandas criminales y no hay autoridad, aquí estamos devolviéndonos a los problemas que teníamos hace 30 años, el Gobierno Nacional cree que con su retórica y sus discursos va a convencer a los bandidos que dejen de delinquir y eso no funciona así, aquí nosotros no somos amigos de las armas", manifestó el funcionario.

Piden nuevas replantear negociaciones

Así mismo, Meisel pide que se replanteen las negociaciones con el ELN hasta que no se logre la liberación de 'Mane' Díaz y se de cumplimiento a lo previamente acordado.

Por otro lado, el senador y presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, también se pronunció acerca de la situación de la familia de Luis Díaz. Él afirmó que este secuestro confirma que el ELN no tiene voluntad de paz y que es evidente que no se puede avanzar en acuerdos si no se garantiza la seguridad de los colombianos. Cepeda demandó la liberación inmediata de 'Mane' Díaz y de todas las personas secuestradas, así como una actuación decidida por parte del Gobierno Nacional.

"Se confirma que el ELN no tiene voluntad de paz y es evidente que no podemos avanzar en acuerdos si no se garantiza la seguridad de los colombianos (...) Exigimos al ELN su liberación inmediata, así como la de todas las personas secuestradas, al Gobierno Nacional que actúe con determinación", señaló el funcionario mediante su cuenta de Twitter

La situación de secuestro del padre de Luis Díaz ha generado preocupación y malestar en la sociedad colombiana. Las voces de los representantes políticos se unen en rechazo a este acto criminal y exigen acciones contundentes para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los acuerdos de paz.

No deje de leer: Gobierno confirmó que no está negociando con el ELN la liberación del papá de Luis Díaz