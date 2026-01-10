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Barbero murió por defender a una mujer que era amenazada por su pareja

Las imágenes muestran el momento en que el atacante persigue al barbero y le propina varias puñaladas.

Noticias RCN

octubre 01 de 2026
08:00 a. m.
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Un acto de valentía terminó en tragedia en el barrio Restrepo de Bogotá. Joseph Murillo, barbero de 30 años, perdió la vida el pasado 23 de septiembre al intentar defender a una mujer que era agredida por su pareja en plena vía pública.

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El agresor, identificado posteriormente como un menor de 17 años, atacó con un cuchillo de gran tamaño a quienes intentaron detenerlo, dejando tres heridos adicionales.

Los hechos ocurrieron alrededor de la una de la tarde, cuando los gritos de una pareja alertaron a los comerciantes del sector.

Según registran las cámaras de seguridad, varios ciudadanos, entre ellos Joseph, confrontaron al hombre que agredía a la mujer en la calle.

La situación escaló rápidamente cuando el agresor sacó un arma blanca y comenzó a amenazar a quienes intentaban intervenir.

Las imágenes muestran el momento en que el atacante persigue a Joseph y le propina varias puñaladas. El barbero logró correr algunos metros, se detuvo junto a un vehículo y finalmente cayó al suelo inconsciente.

A pesar de ser trasladado a un centro médico, falleció horas después. Las otras personas heridas fueron atendidas y se encuentran fuera de peligro.

La madre de Joseph manifestó su dolor e indignación ante lo sucedido: "Mi hijo, un muchacho de bien, un muchacho con principios, con valores, que no salía todavía de la casa de su mamá, dedicado a su trabajo, a su familia".

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La mujer dirigió un mensaje directo a las autoridades del país: "Quiero enviar este mensaje al Ministerio de Justicia, al presidente de la República, para que haya un poquito de empatía, para que tengan en cuenta todo lo que está sucediendo en nuestro país, que se den cuenta que las leyes de este país no son justas".

La familia exige justicia para Joseph y cuestiona el sistema legal colombiano. "Yo quiero pedir que mi hijo sea recordado, que la persona que hizo esto pague por su delito, porque no es un niño, no es una persona inocente. Una persona que mata con esa sevicia es un asesino", declaró la madre.

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